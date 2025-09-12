El Sistema de Transporte Colectivo (STC) alertó la tarde de esta viernes a los usuarios que por presencia de lluvias en la Ciudad de México, por lo que implementó la marcha de seguridad en las Líneas: 2, 3, 4, 5, 8 y B, lo que reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.

Momentos antes, el STC informó sobre la probabilidad de lluvia fuerte a muy fuerte en la capital y derivado de ello, que el servicio activaría la marcha de seguridad en trenes, por lo que recomendó tomar previsiones en tiempos de traslado.

“De acuerdo con el pronóstico del clima para la ciudad, se prevén lluvias fuertes a muy fuertes. Por seguridad, se reduce la velocidad de los trenes en la red. Toma tus previsiones”, dijo.

Leer también: En 2015 devolvió 42 mil pesos, ahora ayudó a abuelita tras explosión en puente La Concordia; él es el policía Ángel Soriano

La marcha de seguridad implica reducción de la velocidad de los trenes, y circularan a 25 kilómetros por hora.

El STC también solicita la colaboración de los usuarios para evitar la caída de paraguas a la zona de vías, ya que estos pueden ocasionar cortos circuitos que afectan la circulación de los trenes.

De igual forma, hizo un llamado a permitir la salida de los usuarios antes de ingresar a los trenes, no bloquear la apertura y cierre de puertas y acatar las indicaciones del personal de seguridad institucional en las maniobras de encauzamiento y dosificación de las personas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr