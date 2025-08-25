Más Información

Sheinbaum mantiene alta aprobación; llega a primer informe con 70%: encuesta

Sheinbaum mantiene alta aprobación; llega a primer informe con 70%: encuesta

Crimen controla precios en 10 estados de México; van desde tortillas hasta útiles escolares

Crimen controla precios en 10 estados de México; van desde tortillas hasta útiles escolares

Magistrado Felipe de la Mata perfila validez de elección del Tribunal de Disciplina; desestima uso de acordeones

Magistrado Felipe de la Mata perfila validez de elección del Tribunal de Disciplina; desestima uso de acordeones

Bosque de Chapultepec oculta tétricas cuevas; hallan huesos usados en rituales

Bosque de Chapultepec oculta tétricas cuevas; hallan huesos usados en rituales

Priscila Valverde: Cuarta eliminada de La Casa de los Famosos México; "El Guana" regresa del carrusel

Priscila Valverde: Cuarta eliminada de La Casa de los Famosos México; "El Guana" regresa del carrusel

270 políticos, intelectuales y periodistas piden reforma electoral incluyente; se pronuncian a favor de la rendición de cuentas

270 políticos, intelectuales y periodistas piden reforma electoral incluyente; se pronuncian a favor de la rendición de cuentas

La mañana de este lunes, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que, debido a la presencia de en distintos puntos de la Ciudad de México, se implementó la marcha de seguridad en las Líneas 2, 3, 5 y 8.

Esta medida implica la reducción en la velocidad de los trenes con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios durante su trayecto.

El Metro exhortó a los pasajeros a tomar previsiones, ya que esta disposición puede generar retrasos en los tiempos de traslado.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses