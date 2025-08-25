La mañana de este lunes, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que, debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la Ciudad de México, se implementó la marcha de seguridad en las Líneas 2, 3, 5 y 8.

Esta medida implica la reducción en la velocidad de los trenes con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios durante su trayecto.

El Metro exhortó a los pasajeros a tomar previsiones, ya que esta disposición puede generar retrasos en los tiempos de traslado.

