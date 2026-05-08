La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este viernes 8 de mayo se tiene prevista una marcha de estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores "Cuautitlán" de la UNAM. Partirán a las 12 horas del Parque de la Bombilla rumbo a la Torre de Rectoría en Ciudad Universitaria. Exigen el cumplimiento de la ampliación de la ruta del Mexibús hacia la zona norte, implementación de una tarifa preferencial en el Tren Suburbano, regulación del transporte pesado para que no circulen en horarios escolares.

Estudiantes del CCH Naucalpan marcharán a las 16 horas, de la Escultura de Los Bigotes a la Torre de Rectoría, en Ciudad Universitaria. A dos años del ataque porril ocurrido en el CCH, realizarán la marcha "¡8 de mayo no se olvida".

El grupo Convención de la Ciudad marchará a las 16 horas, del Monumento a la Revolución rumbo al Zócalo. Celebran el segundo aniversario de su creación, surgida el 8 de mayo de 2024 como un espacio de organización social y participación ciudadana.

Lee también Caso Teresa Guadalupe Molina avanza; detienen a Fernando "N" por su presunta participación en la desaparición de su madre

Estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia coordinarán, a las 11 horas, las actividades a seguir en contra de la violencia social y transfeminicida en México.

El grupo Plataforma 420 se reunirá al mediodía en el Monumento a la Madre, en la alcaldía Cuauhtémoc. Realizarán diversas actividades culturales, artísticas y colocarán una mesa informativa e itinerante para exigir trato digno, auto cultivo y posesión libre de cannabis, espacios compartidos e igualdad ante la ley.

Defensores de los animales se manifestarán a las 11 horas en el Congreso local. Exigen justicia para los gatos que sufrieron crueldad animal en el fraccionamiento "El Dorado", ubicado en Tijuana, Baja California, y que el presunto responsable sea detenido y juzgado conforme a la ley.

Foto: Especial

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM realizarán diversas actividades artísticas y culturales, a las 13 horas, en apoyo al pueblo palestino y para exigir un alto a la guerra en Gaza.

Estudiantes del IPN se reunirán en la Escuela Superior de Economía a las 13 horas. Realizarán una asamblea estudiantil para discutir el seguimiento de las autoridades a su pliego petitorio, en el que exigen garantía de no represalias, separación de cargos de funcionarios y transparencia en la gestión y aclaración presupuestal.

Alumnos de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM se manifestarán, a las 14:30 horas, en Rectoría. Están en contra de la reelección de las autoridades actuales por presuntas irregularidades administrativas y falta de seguimiento a su pliego petitorio.

Lee también Semovi amplía atención en fines de semana; habilita 13 módulos fijos y móviles para trámites vehiculares, conoce su ubicación

La Red Cooperativa de Clubs Cannábicos se manifestará, a las 14 horas, en la Glorieta de Los Insurgentes, con el objetivo de promover la dignificación y el respeto de los espacios compartidos por las personas usuarias de cannabis.

La Colectiva las Siempre Vivas se concentrará en la Torre de Rectoría de la UNAM, a las 16 horas, para exigir que las autoridades de la UNAM expidan el título profesional de Licenciada en Enfermería y Obstetricia post mortem a una estudiante que concluyo todos los créditos de la carrera y fue victima de feminicidio el 01 de noviembre de 2019.

La Colectiva Aquelarre Feminista se manifestará a las 18 horas, en el Palacio de Bellas Artes, para realizar el evento "Muñeca ancestral", en contra de la violencia económica hacia las mujeres.

afcl