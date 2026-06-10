La alcaldía Tlalpan anunció la suspensión de actividades para el consumo y venta de bebidas alcohólicas en cinco colonias que se ubican en los alrededores del Estadio Ciudad de México, en distintas fechas de junio, incluido este jueves 11, día de la inauguración de la Copa del Mundo 2026.

Esta suspensión aplicará para establecimientos mercantiles ubicados en las colonias Villa Lázaro Cárdenas, San Lorenzo Huipulco, Isidro Fabela, Toriello Guerra y Vergel del Sur, colonias

En la Gaceta Oficial, la demarcación precisó que la medida aplicará de las 00:00 horas hasta las 24:00 horas de los días 11, 17, 24 y 30 de junio de 2026, así como el 5 de julio de 2026, en los establecimientos mercantiles ubicados en dichas colonias, que tengan operaciones relacionadas con el consumo y venta de bebidas alcohólicas.

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Entre los establecimientos donde aplicará la suspensión destacan vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados con licencia para venta de vinos y licores, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales y cualquier otro establecimiento mercantil similar; así como en los establecimientos de impacto vecinal como establecimientos de hospedaje, clubes, así como cantinas, pulquerías, cervecerías, peñas, cabarets, centros nocturnos, discotecas, salones de fiestas, de baile, salas de cine y cualquier otra similar, en que se expendan o consuman bebidas alcohólicas.

Asimismo, se ordenó la prohibición del consumo y venta de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones en los establecimientos que se instalen temporalmente con motivo de ferias, festividades populares y tradicionales en la vía pública. Igualmente, se prohíbe la venta y expendio de bebidas alcohólicas en el interior de las ferias, romerías, kermeses, tianguis, mercados, festejos populares y otros lugares en donde se presenten situaciones similares en cuanto al consumo y venta de bebidas alcohólicas.

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