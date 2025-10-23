Más Información

Auditoría de la Federación detecta posibles daños al erario en el 2024; monto alcanza los 6 mil 969 mdp

Matan a empresario citrícola en Álamo, Veracruz; un comando lo atacó en la vía pública

Trump presume resultados contra cárteles, con 3 mil detenidos en un mes; promete eliminar la amenaza "por completo"

Caso David Cohen: Policía de investigación de CDMX va tras "El Guffi"; habría contratado a Héctor y Donovan para asesinar al abogado

VIDEO: Así huyeron los ladrones del Louvre tras robar joyas de la corona de Francia

Suman 345 mil litros de crudo recuperado tras derrame en ríos de Veracruz

En el marco del , la Autoridad del Centro Histórico (ACH) invita a los capitalinos a llevar a su perro Xoloitzcuintle -que se cree que acompaña a los difuntos en su viaje- a la que se llevará a cabo el próximo 2 de noviembre.

Indicó que se realizará a medio día desde la Torre Latinoamericana hasta la , recorriendo la calle Francisco I Madero.

"Trae a tu xolo, símbolo y guía sagrado de las almas en su camino al otro mundo", señaló la institución en un comunicado.

Aseguró que, por seguridad de todas y todos los participantes, así como del público que transita por las vialidades del recorrido, es obligatorio que cada perro porte correa o pechera en todo momento durante la caminata.

Destacó que esta medida "tiene el propósito de garantizar el control adecuado de los animales de compañía, prevenir incidentes y promover una convivencia armónica entre personas y mascotas".

La ACH pidió a los interesados registrarse en el siguiente link: https://forms.cloud.microsoft/r/Q1VKhUpRAV?origin=lprLink.

