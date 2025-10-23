En el marco del Día de Muertos, la Autoridad del Centro Histórico (ACH) invita a los capitalinos a llevar a su perro Xoloitzcuintle -que se cree que acompaña a los difuntos en su viaje- a la Caminata al Mictlán que se llevará a cabo el próximo 2 de noviembre.

Indicó que se realizará a medio día desde la Torre Latinoamericana hasta la Plaza Seminario, recorriendo la calle Francisco I Madero.

"Trae a tu xolo, símbolo y guía sagrado de las almas en su camino al otro mundo", señaló la institución en un comunicado.

Aseguró que, por seguridad de todas y todos los participantes, así como del público que transita por las vialidades del recorrido, es obligatorio que cada perro porte correa o pechera en todo momento durante la caminata.

Destacó que esta medida "tiene el propósito de garantizar el control adecuado de los animales de compañía, prevenir incidentes y promover una convivencia armónica entre personas y mascotas".

La ACH pidió a los interesados registrarse en el siguiente link: https://forms.cloud.microsoft/r/Q1VKhUpRAV?origin=lprLink.

