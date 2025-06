El pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) confirmó la decisión de la Comisión Permanente de Quejas del instituto electoral capitalino (IECM) para que éste siga investigando la presunta elaboración, difusión y reproducción de acordeones que se utilizaron en la jornada de elección de cargos de jueces y magistrados del Poder Judicial local el 1 de junio.

De acuerdo con la sentencia, los magistrados analizaron los recursos de impugnación a la resolución de los consejeros electorales y determinaron que la queja no tenía firmeza, pues apenas está empezando el procedimiento especial sancionador para cada caso, es decir, aún no hay resultados de la investigación, por lo que todavía los actores no se pueden inconformar.

Días antes de la jornada electoral, la Comisión Permanente de Quejas inició tres procedimientos especiales sancionadores en contra de las candidaturas que aparecen en los acordeones para la elección judicial que comenzaron a circular de manera física y en redes sociales. Dos derivaron de quejas ciudadanas y la otra fue por oficio. Redacción