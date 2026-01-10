Más Información

Este último fin de semana antes del regreso a clases, distintas alcaldías de la Ciudad de México ofrecerán actividades gratuitas para que familias acudan en sus últimos días de vacaciones disfrutando con espectáculos, música y celebraciones del Día de Reyes.

En la alcaldía Álvaro Obregón habrá funciones gratuitas de lucha libre en el Deportivo G3, el sábado 10 de enero a las 14:00 horas, además, continúan las actividades del Festival del Día de Reyes Magos el domingo 11 de enero, con eventos programados a las 10:00 horas en Lomas de Chamontoya, 14:00 horas en Santa Rosa Xochiac, 16:00 horas en el Parque Elena Poniatowska Amor y 17:30 horas en Progreso Tizapán.

El sábado 10 de enero de 2026, la alcaldía Coyoacán ofrecerá en el Kiosco del Centro Histórico de la demarcación una jornada musical con entrada libre; a las 13:00 horas se presentará Pepe Arévalo y sus Mulatos, seguido de Alexander Band a las 14:45 horas y la Orquesta de Carlos Campos a las 16:30 horas, en el Jardín Hidalgo, ubicado en Villa Coyoacán.

Las celebraciones del Día de Reyes continúan en la alcaldía Gustavo A. Madero con espectáculos infantiles; el sábado 10 de enero a las 15:00 horas, el Foro Christina Pavány recibirá a Lagrimita y Costel, mientras que el domingo 11 de enero, a la misma hora, el Deportivo Huitlacoche será sede de un show familiar con Lagrimita y Costel y Los Destrampados.

Milpa Alta continuará con su reparto de Roscas de Reyes en sus poblados; el sábado 10 de enero, la celebración llegará a San Pablo Xicomulco, donde las familias están invitadas a reunirse en la plaza cívica de la comunidad a las 12:30 horas, para compartir una jornada festiva y comunitaria.

En Xochimilco se llevarán a cabo actividades del Día de Reyes en distintos puntos de la demarcación el sábado 10 de enero de 2026; de 10:00 a 15:00 horas, habrá eventos en la Plaza Cívica de San Lucas Xochimanca y en las canchas de básquetbol de San Lorenzo Atemoaya.

Además, de 11:00 a 16:00 horas, las celebraciones continuarán en el Barrio San Juan Tlamancingo, el Barrio San Diego y la colonia San Francisco Chiquimola, en Tulyehualco, con actividades dirigidas a niñas, niños y sus familias.

