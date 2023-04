El anuncio de la salida del boleto del Metro para el 2024 divide opiniones entre usuarios que ven benéfico que solo exista la tarjeta de movilidad integrada o aquella que no se acostumbra a la tecnología, o que por practicidad prefieren comprar el acceso de papel.

El UNIVERSAL realizó un recorrido para recabar testimonios por estaciones del Metro de las líneas 3, 2 y 9.

Lee también Diputado propone a Sheinbaum que cancele show de Rosalía en el Zócalo y otros megaconciertos

“La tecnología no se me da"

Pedro Hernández apuntó que el boleto del Metro es una tradición, y que desde pequeño utilizó este sistema que para él es funcional, pues “la tecnología no se me da. Luego los lectores no sirven o uno olvida la tarjeta o la pierde”, agregó.

Destacó que cuando llega a olvidar el plástico pues es práctico comprar el boleto de ida y regreso sin problema. Situación que no sería posible si solo se utiliza la tarjeta de movilidad.

FOTO: Laura Arana/ EL UNIVERSAL/

“Si la olvido tendré que comprar otro plástico y así llenarme de ellos. En cambio, el boleto solo lo ingresas y listo”, señaló.

En tanto, en la estación Chilpancingo, el Metro instaló el prototipo de pago de QR otro mecanismo alterno al pago con boleto.

Lee también Ariadna Montiel: “Tengo capacidad e historia política para gobernar la CDMX”

“Da igual”

Gina Sánchez refirió que la salida del boleto del Metro “da igual”, ya que los dos son mecanismos que se utilizan y se adaptan fácilmente. Es usuaria de la línea 9 y ha ingresado con el ticket de QR, “es lo mismo es papel. El problema es luego no lo lee o he visto qué hay gente que padece para entenderle al código”, indicó.

En tanto, la tarjeta de movilidad puntualizó es útil “es práctica, la puedes usar en Metro, Metrobús y eso está bien”.





FOTO: Laura Arana/ EL UNIVERSAL/