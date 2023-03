La secretaria de Bienestar del gobierno federal, Ariadna Montiel Reyes, dice que le gustaría dirigir los destinos de la Ciudad de México, y asegura que tiene la capacidad y la historia política para hacerlo, aunque acota que, por ahora, está concentrada en la tarea que le encomendó el presidente Andrés Manuel López Obrador de trabajar por el bienestar de los mexicanos.

En entrevista con EL UNIVERSAL, dice que quien aspire a gobernar la Ciudad de México tiene que conocer sus problemas y tener las vías de solución para resolverlos, pero, ante todo, debe ser una persona que trabaje muy cerca de la gente.

Sostiene que una de las prioridades a mejorar es el rubro del transporte público, pero afirma que el tema del Metro no debe politizarse, ya que también existen problemas de este medio de transporte en otros países, y se debe priorizar el mantenimiento.

La exdiputada local y federal y exdirectora de la Red de Transporte Público (RTP) expresa su confianza en el proceso de Morena para elegir a quien competirá por la Jefatura de Gobierno en 2024.

¿Por qué sería la opción para gobernar la Ciudad de México?

—A mí me encantaría dirigir los destinos de la Ciudad, pero justo ahora estamos dedicados en la mayor tarea que el Presidente nos ha encomendado para construir y llevar el bienestar a la gente. Creo que quien dirija los destinos de la Ciudad o quien represente al movimiento en el próximo proceso debe ser alguien que conozca la Ciudad, que reconozca sus problemas y tenga las vías de solución.

Yo conozco la Ciudad, aquí he hecho mi carrera política. El Presidente nos ha dicho que para quienes venimos detrás y queremos seguir haciendo política, que no nos debemos despegar de la gente.

Entonces, creo que tengo esa capacidad y mi historia política tiene que ver con justo estar cerca de la gente y eso es el factor fundamental para poder evaluar que tenemos las capacidades para hacerlo.

¿Cuál es la principal problemática de la Ciudad de México y cómo se podría resolver?

—La Ciudad, al ser una megalópolis en donde alojamos a millones de personas que no viven aquí, pero vienen todos los días a trabajar, estudiar, hacer su actividad económica, pues me parece que la movilidad es un tema fundamental, que no debe dejarse de invertir en la movilidad. También en los servicios públicos porque la Ciudad requiere mantenimiento permanente. La planeación sobre la prestación de los servicios públicos también tendría que ser un plan que no tenga que ver solamente con ciclos políticos, sino un plan para la iluminación, para el bacheo, para los servicios públicos.

En materia de seguridad, ¿qué reforzaría o cambiaría?

—En materia de seguridad, insisto, por nuestra tesis que siempre ha sido vamos a atender las causas. Creo que hay que profundizar el trabajo con los jóvenes para tenerlos en la escuela o trabajando, darles esas ofertas y oportunidades. Cambiamos la estigmatización de no estudia, no trabaja, al darle su oportunidad del primer trabajo. Creo que la policía tiene que estar muy cerca de la gente.

¿Qué haría para que el Metro funcione de manera adecuada?

—Tendría que haber un plan de ciudad que lleve a que el Metro mantenga un mantenimiento permanente. Y los ciclos políticos se apegaran a un plan que tuviera el sentido estrictamente técnico. Tiene que ver también con los recursos, porque el Metro en el presupuesto de la Ciudad ocupa de las bolsas más importantes. Pienso que el Metro debería conseguir el respaldo presupuestal también de la Federación al ser un proyecto metropolitano, porque la Línea B, por ejemplo, tiene un tramo muy importante en el Estado de México.

Despolitizar el Metro

Creo que el Metro funciona en términos, que tiene asegunes, como cualquier sistema de transporte en el mundo. Cuando teníamos algún encuentro con directores de transporte de otros países, todos sufrimos por las mismas cosas: accidentes, frecuencia de paso, personas que deciden quitarse la vida en los medios de transporte. Los problemas son los mismos. Creo que hay que despolitizar el tema del Metro, porque es un factor de operación de la Ciudad.

¿Qué medidas adoptaría para hacer frente a la crisis del agua?

—En la Ciudad el tema es que somos muchas personas las que vivimos aquí, pero también los que vienen todos los días. Evidentemente es un tema que supera a la Ciudad, es un tema metropolitano y de región central del país. Y ahora hay factores que no controlamos como el tema de sequía, que está bajo la imposibilidad de control por parte de cualquier gobierno. Pienso que hay que seguir trabajando en la infraestructura, contener las muchas fugas de agua. Creo que allí hay un factor importante donde podemos hacer otras inversiones y tener más agua.

¿Cuál es el balance de la administración actual?, pros y contras.

—Creo que la doctora Claudia [Sheinbaum] ha hecho un excelente papel. Ha atendido los puntos más sentidos de la Ciudad. Ella ha invertido de manera muy importante en el tema del transporte, pero no solamente el transporte en los abstracto. A mí algo que me ha gustado mucho su gobierno es que hoy ella planteó el tema de la movilidad con justicia social, es decir, atender las zonas más pobres de la Ciudad dotándoles de un transporte que les permita ahorrar tiempo y dinero no. También es tema muy importante ampliar los derechos sociales para la población, el que hoy los niños y niñas de educación básica tengan derecho a una beca, que haya quedado en la Constitución de la Ciudad.

¿Considera necesario abrir una investigación en contra de la administración actual?

—No lo veo necesario. Las cosas en términos generales marchan bien. Insisto, en una ciudad tan grande como esta y con tantas aristas, creo que el rumbo que se lleva es el correcto.

¿Qué opina de sus rivales?

—Creo que todo mundo tiene derecho a intentarlo.

¿Hay piso parejo para participar en la contienda?

—Algunos han manifestado, quizás más abiertamente, su aspiración o algunos la han negado. En el caso del movimiento en el que nosotros participamos, yo tengo confianza en el mecanismo que establezca el movimiento y pues por ahí debemos caminar todos, respetando la ley, respetando los estatutos del movimiento y lo que vaya marcando la dirigencia.

¿Es necesario establecer un alianza con otros partidos?

—Lo veo conveniente, independientemente de quién encabeza los esfuerzos por la Ciudad. Tenemos confluencias de proyecto con el Partido del Trabajo desde hace muchísimos años en torno al Presidente, siempre ha sido su candidato a la Presidencia. Y el Partido Verde es una institución política con quien confluimos en 2018 y pues todo lo que sume a la sociedad es correcto.