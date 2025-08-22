A 72 horas de que se reportaran al Locatel dos baches en vías primarias en las alcaldías Iztacalco y Cuauhtémoc, el tiempo de respuesta fue desigual, pues uno de ellos aún no es reparado y, el otro, tardó poco más de 48 horas en ser tapado.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció este lunes que como parte de un plan para atender las oquedades en vías primarias, se atenderían los reportes ciudadanos para ser reparados en menos de 48 horas.

Este lunes, EL UNIVERSAL reportó al *0311 un bache de aproximadamente 2 metros con 10 centímetros de anchura y 30 centímetros de profundidad, y otro a un lado ubicado en Periférico Oriente, a la altura de Calle 7, colonia Agrícola Pantitlán, en Iztacalco.

Lee también: Alcaldía Benito Juárez atiende más de 3 mil baches en un mes; busca garantizar un mejor entorno urbano

Sin embargo, a más de 72 horas del reporte, estos baches que, según trabajadores de la zona llevan 40 días, aún no son tapados y los automóviles, motocicletas, bicicletas y camionetas continúan cayendo.

“No, aquí no ha venido nadie de la alcaldía o del gobierno, y yo creo ya hasta está más grande. Porque aquí pasan a cada rato muchos camiones. Por lógica, en lugar de hacerse más chico, pues empeoran”, dijo José, mecánico de la colonia Agrícola Pantitlán, donde se ubica esta oquedad.

Sí respondieron en Circunvalación

El mismo lunes también se reportó al *0311 un bache de 2 metros de anchura que llevaba cuatro meses, según testigos, en el Eje 1 Norte y Circunvalación, colonia Morelos, en la alcaldía Cuauhtémoc, y tras más de 48 horas fue tapado. Incluso se colocó mezcla asfáltica en otro, que aunque no fue reportado, se encontraba a escasos centímetros.

Según vendedores de la zona, estos baches llevaban cuatro meses afectando a los automovilistas y entorpeciendo el tránsito en esta avenida principal, pues al momento de acercarse a la zona y percatarse del hoyo, los vehículos frenaban en seco o se desviaban, ingresando de manera repentina al carril de al lado.

“Obviamente duró mucho tiempo y caían motos, carros, algunos camiones, aunque obviamente no les afecta igual, pero pues sí era un problema y pasaban policías y varia gente y nunca fueron para repararlo. La verdad sí era un peligro, que el gobierno se ponga las pilas”, dijo Miriam, vendedora de tenis a un costado de Circunvalación.

Lee también: Baches en Puebla generan alta contaminación, alerta especialista; pueden elevar 34% las emisiones de gases de efecto invernadero

Cuando se anunció este plan, este diario llamó al Locatel, y tras un proceso de 20 minutos, el folio quedó registrado y se recibió un correo donde el caso era consignado a la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), con un aviso de que sería reparado en un máximo de 40 días.

Esto fue consultado a la dependencia pasadas las 48 horas, cuando aún no se había tapado, y este jueves los baches amanecieron con mezcla asfáltica colocada y los automóviles ahora circulan de manera normal por esta vialidad.