El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, solicitó al gobierno federal ser notificado por los casos de baja de presión de combustible en la demarcación, a fin de identificar a tiempo las zonas de riesgo por fuga o huachicol.

"Nosotros estamos pidiendo al gobierno federal que nos avisen de los casos que se presentan de baja de presión de combustible en algunas zonas por donde pasan los ductos y tener conocimiento para que en las mesas de seguridad, junto con protección civil, podamos identificar las zonas de riesgo donde hay posibles bombas de tiempo", dijo en conferencia de prensa.

El edil explicó que estas fugas representan un riesgo para los habitantes de Miguel Hidalgo, por lo que al solicitar esta información únicamente se busca garantizar la seguridad de los vecinos.

Esto luego de que Petróleos Mexicanos (Pemex) descartara una posible toma clandestina de hidrocarburo relacionada con dos túneles localizados en un inmueble ubicado en la colonia Observatorio.

El edil indicó que esto derivó tras tres meses de detectar una baja de presión de combustible en la zona, por lo que calificó de lenta la reacción de la paraestatal.

"Resulta muy sospechoso que Pemex actuara con tanta lentitud, porque llevan más de tres meses recibiendo el reporte de baja de presión de combustible, y resulta también muy sospechoso que el gobierno federal no haya hecho nada para intervenir en ese predio", advirtió.

Detalló que un día después de que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) local ingresara al inmueble por órdenes de Protección Civil, Pemex intervino.

"¿Y qué creen? Pues ya no había nada, ni personas, ni bidones, ni conexiones; es más, no encontraron las conexiones. Pues hay una complicidad de seguramente de funcionarios del gobierno que en algunos casos ha sido evidenciada, porque protegieron y cuidaron la escena del crimen", aseguró Mauricio Tabe.

dmrr/ml