El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, llamó a la Fiscalía General de Justicia a actuar de manera contundente para castigar a quienes violan los sellos de suspensión o clausura en construcciones irregulares.

Lo anterior, luego de que la Dirección General de Gobierno y Asuntos Jurídicos de la demarcación, con apoyo del Invea, colocara de nueva cuenta los sellos de clausura a la obra irregular ubicada en Eugenio Sue 223.

Ante esto, el edil panista afirmó que interpondrán una denuncia penal por el quebrantamiento de sellos y la presentación de documentación falsa.

“Vamos a presentar la denuncia, porque no respetar los sellos de clausura implica un delito y tiene que ser sancionado. Esperamos que la Fiscalía actúe y no le dé carpetazo a estas denuncias y vayan por los responsables de quebrantar los sellos de clausura y promover que no se respete la ley”, dijo.

Fue esta cuando la Dirección General de Obras realizó los trabajos para colocar los tapiales, a fin de evitar que ingresen material y trabajadores a la obra y así proceder a la reposición de sellos.

Dicho inmueble presentaba de manera ilegal un letrero con los datos del Registro de Manifestación de Construcción de una obra que no correspondía al predio en cuestión; además de que no cuenta con las autorizaciones correspondientes emitidas por el INAH y el INBA, al encontrarse dentro del Polígono catalogado como área de conservación patrimonial, además de no tener Programa Interno de Protección Civil aprobado.

Cabe destacar, que desde septiembre de 2023 se han repuesto en tres ocasiones los sellos de clausura, que reiteradamente son violados por los constructores para continuar con los trabajos.

