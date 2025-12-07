Más Información
Autoridades de las Secretarías de Gobierno, de Seguridad Ciudadana, de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) suspendieron una fiesta clandestina que se realizaba en la alcaldía Álvaro Obregón y, por ello, desalojaron a 400 personas.
De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, en el evento además se ofrecían bebidas alcohólicas a menores de edad.
Por lo anterior, el INVEA ordenó la suspensión y el desalojo de los presentes.
Lee también Reinauguran el Parque Ojo de Agua en la Álvaro Obregón; restauraron vegetación, espacios y cauce del río
De igual forma, mediante el operativo "La Noche es de Todos", fueron clausurados tres negocios y se realizaron siete suspensiones. Además, informaron, la detención de tres personas por quebrantamiento de sellos.
Las acciones efectuadas forman parte de dicho programa que, recordaron, busca garantizar la vida nocturna segura y de acuerdo con la normatividad.
Las 11 verificaciones fueron ejecutadas en inmuebles de las colonias Santa Isabel Industrial, José López Portillo, Leyes de Reforma, Santa María Aztahuacan y Apatlaco, en Iztapalapa; Copilco, Pedregal de Santa Úrsula y Oxtopulco en Coyoacán; Narvarte Oriente y Nápoles, en Benito Juárez; en Bellavista, en Álvaro Obregón; Tabacalera y Santa María la Ribera en Cuauhtémoc; entre otras.
