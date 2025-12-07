La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que para hoy, domingo 7 de diciembre, en la Ciudad de México se esperan lluvias ligeras y chubascos aislados por la tarde noche.

Mientras que la temperatura mínima será de 16 grados y la máxima de 24, acompañada de vientos de dirección variable de 5 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40.

El punto más alto de calor (24 grados) se alcanzará a las 15:00 horas, para luego descender paulatinamente hasta los 22 en un lapso de tres horas, cuando también comenzará a llover.

Señaló que hasta la medianoche se alcanzarán los 16 grados, mientras que mañana lunes la capital amanecerá con 13 grados.

