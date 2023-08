La Secretaría de la Contraloría General dio a conocer la suspensión temporal de cuatro servidores públicos de la alcaldía Cuauhtémoc, relacionados con el retiro de enseres en la vía pública de dicha demarcación.

En una tarjeta informativa, precisó que los funcionarios suspendidos son el Director General de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, José Francisco Delgadillo Cadena; el Director de Protección Civil, Antony Daniel Finan Hernández; el Director de Mercados y Vía Pública y el encargado del despacho de la Dirección General de Gobierno.

Asimismo, precisó que el pasado 25 de julio, el Órgano Interno de Control presentó denuncia ante la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, por este caso.

De acuerdo con la Secretaría, el Órgano Interno de Control de la alcaldía radicó un expediente de investigación con motivo de diferentes notas periodísticas que denuncian la actuación ilegal de servidores públicos en la demarcación, con motivo del retiro de enseres ubicados en la vía pública.

Por ello, el 24 de julio, el Órgano Interno de Control realizó visitas a la Dirección General de Gobierno y a la Dirección de Mercados y Vía Pública de la alcaldía Cuauhtémoc, con el objetivo de verificar la existencia de expedientes de los procedimientos realizados para quitar, destruir y retirar los enseres ubicados en la vía pública y verificar que dichos procedimientos estuvieron ajustados al marco legal aplicable.

"En esta diligencia se constató que en la Dirección General de Gobierno no existe registro de procedimiento alguno que sustente dichos retiros; sin embargo, a la fecha no se ha podido realizar la verificación en la Dirección de Mercados y Vía Pública, ya que, supuestamente, no ha habido personal que pueda atenderla", precisó la dependencia.

En las últimas semanas, se ha dado polémica por el Operativo Diamante, implementado por dicha demarcación, el cual consiste en el retiro de mobiliario de la vía pública, lo que ha causado inconformidad a comerciantes.







