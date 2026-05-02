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La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) desplegó a 110 policías en Tepito, los cuales estuvieron apoyados con 23 camionetas, un vehículo UNIMOG y un helicóptero de los Cóndores.
Los policías sectoriales y de la Policía Metropolitanan, desplegados en el Eje 1 Norte y la calle Aztecas, en la colonia Morelos, participaron en un dispositivo con el fin de realizar acciones de prevención, disuasión, inteligencia y proximidad.
Posteriormente se movilizaron para recorrer distintas calles de las colonias Tlatelolco, Morelos y Roma, en atención a diversas denuncias ciudadanas, informó la SSC.
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JACL/cr
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