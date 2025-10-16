Tultitlán, Méx.— Los usuarios del Mexibús y Mexicable se dijeron sorprendidos por el incremento de un peso en la tarifa para ambos sistemas de transporte masivo, pues pasó de nueve a 10 pesos.

“No nos avisaron, debieron anunciarlo con tiempo porque, aunque es un peso nada más, uno debe estar preparado”, expresó Antonio García, usuario de la Línea 2 del Mexibús.

Magali Segura abordó el Mexibús en la estación Lechería, también de la Línea 2, y afirmó que no le molesta el incremento, ya que para ella significa una forma segura de traslado.

“Para mí no estuvo mal, siempre y cuando nos mantengan con la misma seguridad. Me resulta más cómodo viajar por aquí, porque camino cinco o 10 minutos para llegar y al bajar en Las Américas”, mencionó.

Heriberto viajó de forma gratuita con sólo mostrar su credencial del INAPAM. “En lo personal no me afecta directamente porque ya tengo el beneficio de sólo sacar mi credencial y pasar”, refirió.

Entre los usuarios del Mexicable Línea 2 también hubo sorpresa por el aumento. “Me enteré que iban a subir el costo, pero no sabía ni cuándo ni cuánto”, comentó Alejandra.

Hortensia Rivera dijo haber notado el cambio en el costo, pero “pues qué le vamos a hacer, todo está subiendo, ahora sí que tenemos que pagar”.

“No es mucho el alza, pero ya a la semana sí es una diferencia, pero ni modo, hay que pasar por aquí diario para ir a trabajar, ¿qué hacemos?”, indicó Ariadna Juárez.

Daniela, trabajadora del Mexicable asignada a la estación Indios Verdes, sostuvo que algunos usuarios llegaron sin saber de la nueva tarifa, pero aquí se les recordaba y si requieren ayuda para hacer una recarga o algo, se les orienta”.