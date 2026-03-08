El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC) reconoció con orgullo a todas las mujeres trabajadoras del Metro de la Ciudad de México, porque durante más de 50 años su activismo ha sido crucial en la lucha por los derechos de los que trabajan en este medio de transporte.

El Sindicato recordó que desde la constitución del STC en 1967, donde sólo un 5% de su personal era femenino, las mujeres se han distinguido por ser un ejemplo de capacidad, profesionalismo y orgullo para el Sindicato, y en la actualidad son más del 45% las que integran la plantilla laboral, con lo que han logrado el reconocimiento de la equidad de género en el Metro.

“En 1970, se constituyó nuestro Sindicato con la participación de solo 30 mujeres, quienes empezaron a luchar por sus derechos y a lo largo de los años lograron importantes avances, como la derogación de leyes que limitaban sus derechos laborales, la basificación del personal de taquilla, y la creación de beneficios como el Centro de Desarrollo Infantil y diversas ayudas para la educación de sus hijos”, señaló el organismo.

En la actualidad, en el Metro las mujeres trabajadoras enfrentan retos significativos, incluyendo la automatización de trabajos, por lo que se han preparado para acceder a nuevas tecnologías.

A partir de 1981, se implementó un Reglamento de Escalafón que permitió el acceso de mujeres a diversas funciones operativas y técnicas que eran exclusivas para los varones, demostrando, con entrega y esfuerzo, que son capaces de contribuir al movimiento de una de las Redes de Transporte más importante del mundo.

“Hoy las mujeres ocupan posiciones de liderazgo tanto en el Sistema de Transporte Colectivo como en nuestro Sindicato y continúan participando activamente en programas de superación personal y profesional, demostrando que la capacidad, la responsabilidad y el liderazgo no tienen género y su invaluable contribución sirve para que millones de personas lleguen a su destino, pues el Metro también se mueve con la fuerza de las mujeres, porque cuando una mujer avanza, avanzamos todos”, destacó el SNTSTC.

