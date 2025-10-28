Más Información

Miles de creyentes a asistieron a la Iglesia de San Hipólito, en la , para agradecer o pedir ayuda al llamado "santo de las causas difíciles".

Como cada , algunas personas asistieron vestidos con el atuendo, otros con una figura, con un cuadro o una prenda con la imagen de San Judas.

Ni la larga fila o el sol, detuvieron a los devotos que buscaban entrar a la iglesia para pedirle un favor o pagar una manda al Santo.

Al mediodía de este martes, algunas personas reportaban entre 2 y 3 horas para entrar al templo.

El acceso a misa se controlaba conforme la gente salía de la iglesia. Las ceremonias se realizaban con una duración de media hora.

Miles de creyentes a San Judas Tadeo asistieron a la Iglesia de San Hipólito, en la alcaldía Cuauhtémoc. Foto: Luis Camacho
A pesar del control al acceso, el proceso se veía entorpecido por la demanda de quienes buscaban entrar.

Ángeles Martínez viajó desde Toluca hasta la colonia Guerrero. La mujer dijo haber llegado a las 9 de la mañana y haber tardado 2 horas y media para pasar a dar las gracias por sus hijos, salud y trabajo.

"Vine a pagar una manda de mis hijos y de trabajo, que gracias. Dios tengo trabajo, a mis hijos y salud", afirmó.

Entre los asistentes estaban quienes ingresaban con algo que regalar a los creyentes, a manera de pago por un favor o una manda.

El señor Jesús García viajó desde Atizapán, en el Estado de México, junto con su familia, para dar gracias por la salud de su hijo, a quien se le detectó un tumor a los 6 años de nacido.

Para agradecer la salud de Misael, los García empezaron regalando comida en hospitales, pero desde hace 5 años asisten a la iglesia de San Hipólito, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Este año calculan haber ayudado a más de mil personas.

El acceso a misa se controlaba conforme la gente salía de la iglesia. Foto: Luis Camacho
"Con decirte que eran mil 500 aguas, las mismas que se acabaron, la comida sí nos hizo falta pero pues estamos hablando sobre 1500 personas", dijo Jesús García.

Además de los creyentes, gran parte de la afluencia en la celebración se debía a los comerciantes en la zona.

Vendedores de comida, ropa e imágenes religiosas también se hicieron presentes este 28 de octubre.

Ni la larga fila o el sol, detuvieron a los devotos que buscaban entrar a la iglesia para pedirle un favor o pagar una manda al Santo. Foto: Luis Camacho
El paso de los autos sobre avenida Hidalgo quedó cerrado en su totalidad, mientras que en Paseo de la Reforma se vio afectado en carriles laterales en dirección al Bosque de Chapultepec.

