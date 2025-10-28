Tras girarse una orden de aprehensión en su contra, el presidente del Grupo Pachuca, Jesús Martínez, y su representante legal, Hipólito Gerardo Cabrera, deberán presentarse ante un juez en las próximas horas y justificar por qué no se han presentado, en dos ocasiones, a la audiencia inicial por la disputa legal que tienen con la empresa Fox por los derechos de transmisión.

La orden de aprehensión es por el delito desobediencia de particulares agravado.

Abogados consultados explicaron que dicho delito se aplica cuando un ciudadano ignora una resolución judicial o administrativa.

Fuentes judiciales consultadas explicaron que, en caso de no presentarse, los dos serán consignados al Reclusorio Norte, donde los requiere el juzgador, pues los imputados no cumplieron con la obligación de presentarse en dos ocasiones a la audiencia inicial donde se les formularía imputación.

Lee también: Detienen funcionario de la alcaldía Cuauhtémoc que intentó extorsionar un negocio

Las audiencias corresponden al juicio mercantil por los derechos de transmisión luego de la ruptura de las relaciones del equipo de futbol Pachuca y León y la filial mexicana Fox (Grupo Lauman), para cerrar el trato con Fox Corp/Tubi.

La disputa incluyó demandas y bloqueos en México y Estados Unidos, dejando a algunos operadores sin señal mientras se definía quién podía transmitir los partidos.

Fuentes consultadas explicaron que la orden se giró el pasado 3 de octubre, fecha en la que se realizó la segunda audiencia a la cual no se presentaron los ahora requeridos por la autoridad.

La falta de justificación ante el juez derivó en que fueran declarados sustraídos de la acción de la justicia, lo que significa que, una vez cumplida la orden, podrían ser remitidos al Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr