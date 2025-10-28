Devotos a San Judas Tadeo llegaron desde las primeras horas de este martes a las inmediaciones de la Iglesia de San Hipólito, en la Colonia Guerrero, para celebrar al santo.

Como cada 28 de octubre los fieles al llamado "santo de las causas difíciles" llegaron para dar gracias o para pedir ayuda.

Los creyentes al Santo le llevan música, juegos pirotécnicos y pagan mandas, por lo que la zona luce con bastante afluencia de personas.

Lee también Habrá modificaciones en el servicio del Metrobús por festejos de San Judas Tadeo este martes

Multitud de fieles celebra a San Judas Tadeo en la Iglesia de San Hipólito este 28 de octubre. Foto: Especial

Debido a la cantidad de creyentes en el lugar, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México realiza tareas de vialidad y vigilancia.

El Centro de Orientación Vial de la Policía capitalina informó de las afectaciones viales en Paseo de la Reforma y avenida Hidalgo, por lo que pidió a automovilistas circular con precaución.

Se espera que las celebraciones en la Iglesia de San Hipólito se lleven a cabo a lo largo de todo este 28 de octubre.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL