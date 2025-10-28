Más Información

Sigue golpe de timón en Semar; investigan a cuatro mandos por al menos tres delitos

La mañanera de Sheinbaum, 28 de octubre, minuto a minuto

Sube de tono choque Sheinbaum-Salinas

EU mata a 14 personas tras atacar otras 4 supuestas narcolanchas en el Pacífico

"Hay demasiadas alertas que son desechadas, descartadas e investigadas", dice Harfuch sobre intento de atentado

Productores de maíz exigen precio justo; anuncian protestas y rechazan oferta de 6 mil 50 pesos del gobierno

Devotos a llegaron desde las primeras horas de este martes a las inmediaciones de la Iglesia de San Hipólito, en la Colonia Guerrero, para celebrar al santo.

Como cada 28 de octubre los fieles al llamado "santo de las causas difíciles" llegaron para dar gracias o para pedir ayuda.

Los creyentes al Santo le llevan música, juegos pirotécnicos y pagan mandas, por lo que la zona luce con bastante afluencia de personas.

Multitud de fieles celebra a San Judas Tadeo en la Iglesia de San Hipólito este 28 de octubre. Foto: Especial
Multitud de fieles celebra a San Judas Tadeo en la Iglesia de San Hipólito este 28 de octubre. Foto: Especial

Debido a la cantidad de creyentes en el lugar, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México realiza tareas de vialidad y vigilancia.

El Centro de Orientación Vial de la Policía capitalina informó de las afectaciones viales en Paseo de la Reforma y avenida Hidalgo, por lo que pidió a automovilistas circular con precaución.

Se espera que las celebraciones en la Iglesia de San Hipólito se lleven a cabo a lo largo de todo este 28 de octubre.

