El Metrobus anunció que mañana martes 28 de octubre a partir de las 4:30 a las 22:00 horas, algunas de sus líneas tendrán modificaciones en el servicio debido a la celebración de , dónde creyentes visitan el Templo de San Hipólito, ubicado en el Centro Histórico,

A través de su cuenta de X, el Metrobus informó que la Línea 1, que va de Indios Verdes a Pueblo Sta. Cruz Atoyac, permanecerá sin servicio.

De acuerdo al metrobus, en la Línea 3, las estaciones Mina, Hidalgo, Juárez y Balderas no operarán.

Explicó que en la Línea 4 se suspenderá el servicio de Buenavista a Bellas Artes.

Detalló que, en la línea 7 de la estación Campo Marte a Hidalgo el servicio va a ser suspendido.

“Mañana martes 28 de octubre, por concentraciones religiosas, tendremos modificaciones en el servicio de las Líneas 1, 3, 4 y 7” comunicó el Metrobus en X.

