El grupo parlamentario de Morena anunció que en breve la jefa de gobierno, Clara Brugada, enviará una iniciativa de ley para regular a las bicis eléctricas, conocidas como bicimotos, y los patines eléctricos, como scooters, para poner orden en las calles.

Dentro de las propuestas está que sea obligatorio el uso de casco, que no circulen por ciclovías e incluirlos en el Reglamento de Tránsito.

Ante esto, EL UNIVERSAL realizó un recorrido para ver como circulan.

Vehículos eléctricos que circulan por el carril del trolebús. FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ

Este medio de transporte es utilizado principalmente por comerciantes y vendedores de la Friki Plaza y la Plaza de la Tecnología, así como de los demás locales ubicados en el Centro Histórico.

"Me gusta porque es muy práctica, no es estorbosa y me puedo mover fácil para mis mandados, además de que no usa gasolina, entonces también por la parte de la economía", dijo Gustavo Ramírez, usuario de una bicimoto roja.

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL en calles del Centro Histórico, se constató que los comerciantes cargan hasta cuatro cajas, bolsas y artículos como cereales, bocinas y electrodomésticos en general, los cuales colocan en la parte trasera y delantera de estos vehículos eléctricos.

Vehículos eléctricos que circulan por el carril del trolebús. FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ

Los conductores de las bicimotos, las cuales llegan a alcanzar hasta los 45km/hr, no portan casco, coderas, así como ningún tipo de protección. Algunos hasta sostienen su mercancía con una mano, mientras apoyados con la otra manejan el vehículo.

Además, muchos de ellos llevan entre el maniubro y el asiento a menores de edad, principalmente, así como a dos acompañantes más.

Así, y sin ninguna protección, estos vehículos avanzan sobre los carriles para bicicletas ubicados en Avenida Eje Central, y al llegar a las calles interiores del Centro Histórico, los conductores aumentan la velocidad para intentar ganarles el paso a los automóviles que van a dar vuelta; lo hacen hasta en sentido contrario.

Vehículos eléctricos que circulan por el carril del trolebús. FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ

Por esta parte, Daniel Arriaga, quien frecuenta el Centro Histórico para comprar artículos japoneses en la Friki Plaza, aseveró que "no respetan, se te avientan y en el cruce de aquí de Bellas Artes ya me ha tocado que casi me llevan, porque como no los escuchas por lo mismo de que son eléctricos".

Las bicimotos también avanzan sobre las banquetas en Avenida Juárez y Eje Central para descargar la mercancía y entregarla en la Friki Plaza.

Por su parte, aunque no es tan común ver scooters en esta zona, los que circulan por la zona tampoco utilizan protección.





