Simulacro Nacional 2023: ¿Cuál será la magnitud del sismo hipotético?

El próximo 19 de abril se llevará a cabo el Primer Simulacro Nacional de Sismo 2023, por lo que se activará la alerta sísmica en los poco más de 13 mil postes del C5 a las 11:00 horas.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Myriam Urzúa, informó que el ejercicio se realizará bajo una hipótesis de sismo de magnitud 7.5 con epicentro en los estados de Puebla y Veracruz, a 300 kilómetros de la Ciudad de México.

Además, se ubicarán cuatro zonas en donde las autoridades prevén afectaciones mayores o colapsos en caso de un sismo verdadero: Calzada del Hueso 7700, en la zona de Coapa; la sede de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en Liverpool 136, colonia Juárez; Ejército Nacional Mexicano 1032, Polanco, y en la Ciudad Judicial, en la colonia Doctores.

Lee también Simulacro Nacional 2023: ¿Cuándo y a qué hora sonará la alerta sísmica?

“Tenemos que cumplir cada uno con su tarea, a nivel de gobierno de la Ciudad, tomar la rectoría de las acciones que se van a realizar en ese momento y de qué manera vamos a responder y por parte de la ciudadanía, actuar con conciencia no correr, no gritar, no empujar, ir con tranquilidad a los lugares de reunión, bajar por las rutas de evacuación, no dar noticias falsas, y obedecer las instrucciones que se den”, enfatizó Myriam Urzúa.

La Secretaría de Gestión Integral Integral de Riesgos y Protección Civil recomienda seguir siete pasos durante el simulacro:

seguir la hipótesis, delegar responsabilidades, realizar el ejercicio, evacuar o replegarse, mantener la calma, dirigirse al punto de reunión y evaluar resultados.

También se sugiere tener lista la Mochila de Vida que debe contener: agua embotellada, alimentos no perecederos, una cobija o muda de ropa, documentos o un respaldo digital, silbato y encendedor, así como dinero en efectivo.