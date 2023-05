La Jefa de gobierno, Claudia Sheinbuaum confirmó que este jueves se reunirá con el presidente de Morena, Mario Delgado a solicitud de él.

El encuentro se dará un día después de que el dirigente nacional solicitará a las corcholatas enfocarse a las elecciones de los gobiernos de Estado de México y Coahuila.

En conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum apuntó que el encuentro será por la noche, fuera de sus oficinas del Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

Lee también Escala pleito entre oposición y Sheinbaum por Taboada

"Para mí lo más importante es la unidad del movimiento”

“Sí lo voy a ver en la noche. Nos íbamos a ver ayer pero finalmente ya no pudimos ajustar agendas, y ya les platicará de qué se trató la reunión. Él buscó y como siempre, y eso es lo más importante, más allá de cualquier cosa, de debate con mis compañeros. Para mí lo más importante es la unidad del movimiento”, acotó.

Fue este miércoles, cuándo el presidente de Morena, Mario Delgado, llamó a las corcholatas a no calentarse rumbo a la elección presidencial de 2024 y enfocarse a la candidatura por los gobiernos del Estado de México y Coahuila.

"Ahí está la invitación para que no se calienten con el 24. Les llamo a que dejen también en este mes que queda de mayo, las actividades que han tenido ellos y sus equipos y mejor, que los manden a Coahuila. Todos los equipos que andan pintando bardas y haciendo eventos y reuniones. No, vamos a concentrarnos, no perdamos el foco, no nos distraigamos y concentrémonos en el triunfo Coahuila y en el Estado de México", subrayó el líder morenista.

Lee también "No hay que tener ansias": Sheinbaum pide a Ebrard esperar encuesta de Morena

Al respecto, hoy Claudia Sheinbaum dijo que “Viene la encuesta para nosotros, pero nosotros estamos por un proyecto, hay un método para poder establecer quién será quien encabece para el 2024, pero nosotros siempre ponemos la unidad del movimiento por encima de todo, eso es poner el proyecto como lo que queremos, la continuidad de la Cuarta Transformación. Nos vamos a ver solos”.

También comentó que conoce de que Mario Delgado se reunirá con todas las denominadas corcholatas.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana y muchas opciones más.

para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana y muchas opciones más.

bmc