El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) lanzó la licitación para adquirir 18 trolebuses nuevos sencillos que se utilizarán para la ruta 14 que arrancará de Ciudad Universitaria al Centro de Transferencia Modal (Cetram) Huipulco. Esta es una de las principales obras encaminadas a mejorar la conectividad durante el Mundial de Fútbol 2026.
En la Gaceta Oficial de la CDMX, la dependencia expuso que cada unidad medirá 12 metros de largo.
El fallo se dará a conocer el próximo 23 de diciembre y el costo de las bases, para que las empresas interesadas las adquieran, es de 50 mil pesos.
EL UNIVERSAL informó que la empresa mexicana Élite Ingeniería será la encargada de la construcción de la línea que tendrá un costo de 157 millones de pesos.
La Semovi informó que la nueva ruta tendrá un costo de 635 millones de pesos y consta de 13.2 kilómetros con tiempo estimado de recorrido de 33 minutos.
