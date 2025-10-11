Más Información

La Comisión Anticorrupción y de Transparencia del se pronunció por investigar las presuntas irregularidades y adjudicación directa de contratos por parte del Sistema de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México (STE) a fin de favorecer a ciertas empresas lo que puede incurrir en actos de opacidad y .

“Se tiene que investigar y se va a investigar, las adjudicaciones directas no pueden ser posibles deben publicarse en el portal. Esa opacidad genera corrupción por lo cual hay que investigar a quienes se les están dando estas ”, afirmó el presidente de la Comisión Anticorrupción y de Transparencia, Francisco Daniel Barreda Pavón.

El STE, encargado de operar los trolebuses y el Tren Ligero en la capital del país, enfrenta una denuncia presentada ante el Gobierno de la registrada bajo el folio SIDEC2510183DENC, donde empresarios acusan una serie de irregularidades en el organismo encabezado por Martín López Delgado como supuesto favoritismo en favor de la empresa Trolley and Bus Electric México, S.A. de C.V., tanto en la compra de refacciones como en la adjudicación de contratos para subestaciones eléctricas.

El STE es el encargado de operar los trolebuses y el Tren Ligero en la CDMX. Foto: archivo/EL UNIVERSAL
De acuerdo a la denuncia, que fue enviada a la Contraloría Interna del STE, en 2024, el STE habría adjudicado de forma directa el contrato número STE-DEAF-GRMA-041-A-2024 a Trolley and Bus Electric México por un monto de 100 millones de pesos para la adquisición de refacciones de trolebuses.

El proceso –agrega- no incluyó un estudio de mercado amplio que permitiera comparar precios con otros proveedores, lo que derivó en una compra con sobrecostos de hasta cuatro veces respecto a los precios al menudeo o cliente final.

La empresa justificó la adjudicación bajo el argumento de contar con exclusividad otorgada por Yutong de México, S.A. de C.V., fabricante de los trolebuses.

Sin embargo, la propia Yutong de México negó haber concedido dicha exclusividad, lo que pone en entredicho la transparencia del procedimiento.

Buscan investigar todo acto de corrupción

El secretario de la comisión anticorrupción de transparencia del Senado, Pablo Angulo Briseño aseguró que se debe investigar todo presunto caso de corrupción y recalcó la disposición de esta comisión para atender estas denuncias y garantizar que los se utilicen de la mejor manera.

El senador priista aseguró que no se puede normalizar ni permitir que hayan actos de corrupción y que el recurso que es destinado para ciertas cosas se tergiverse y utilice para enriquecer a algunos funcionarios públicos.

Angulo Briseño criticó la práctica cada vez más recurrente en este régimen de las adjudicaciones directas pues ello se presta a opacidad y corrupción ya que muchas veces se entregan a quienes les conviene a ciertos funcionarios.

