Después de las afectaciones que dejaron las fuertes lluvias del pasado domingo, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que este lunes quedó restablecido el servicio en toda la, que corre de Pantitlán a La Paz, tras concluir los trabajos de bombeo en la zona de vías anegadas.

Durante un recorrido realizado por esta casa editorial, se constató que a partir de las dos de la tarde los trenes comenzaron a circular de manera paulatina en los diferentes tramos de la línea, mientras que de manera simultánea se mantenía el servicio emergente de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), que trasladaba a los usuarios desde la estación Santa Marta hacia Pantitlán.

Retiran agua de vías en Línea A del Metro (15/09/2025). Foto: Juan Carlos Williams / EL UNIVERSAL
El STC agradeció la labor de las distintas áreas del organismo, así como el apoyo de la RTP y, principalmente, la comprensión y paciencia de las y los usuarios durante los días de interrupción.

En el tramo donde el agua alcanzó las vías, cuadrillas continuaban con labores de y revisión técnica para garantizar la seguridad operativa, aunque las instalaciones ya lucían secas. Sin embargo, en zonas aledañas del Estado de México todavía se observaban calles con encharcamientos y lodo acumulado.

