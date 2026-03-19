La Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) lanzó la licitación para la búsqueda de empresas que provean alimento para los animales de los zoológicos de la capital.

En la Gaceta de la Ciudad de México, la dependencia publicó la licitación para la “adquisición de productos alimenticios para los animales del Zoológicos de la ciudad”. El fallo se dará a conocer el próximo 31 de marzo.

Entre los productos que solicitan se encuentra: Atún en aceite (Tipo Herdez). Empacado de origen, Energía (kcal) 38.24 kcal, Proteínas 7.2 g. Grasa total 0.56 g. Grasa saturada 0.11 g. Carbohidratos 1.1 g. Fibra dietética 0 g, Azúcares totales 0 g. Sodio 306 mg.

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Pollo entero: temperatura de 2-4°C, con piel, sin plumas, sin patas, sin cabeza, vísceras, peso por pieza de 2 a 4 kg. No debe presentar exceso de grasa, golpes, hematomas, petequias, edema, fracturas, materia fecal, señales de abscesos o parásitos.

Manzana roja perón golden nacional: pieza de 150-200 g, color rojo uniforme, sin picaduras y sin abolladuras. Caja de cartón de 60 x 40 cm, contenido de 17 kg (medidas aproximadas o similares).

Elote sin hoja: a granel en pieza 300 g y suplemento en polvo para carnívoros dieta con presa entera (Tipo Mazuri 58QB).

El costo de las bases para conocer a detalle la licitación es de 2 mil pesos.

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