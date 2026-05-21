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La Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México clausuró temporalmente la construcción del edificio Be Grand Alto Polanco, ante una orden de inspección realizada el 20 de mayo.
A través de un comunicado, la dependencia explicó que la revisión fue para verificar las condiciones del arbolado y del área permeable del predio.
Añadió que, ante la suspensión provisional relacionada con un juicio de amparo, se le notificó a la empresa que no puede realizar acciones que afecten la permeabilidad del suelo mientras continúe el proceso legal correspondiente.
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A todo ello, dijo que se suman las manifestaciones vecinales del 18 al 20 de mayo, por lo que personal de la Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental (DGEIRA) y de la Dirección General de Inspección y Vigilancia Ambiental (DGIVA) participaron en mesas de atención y seguimiento con las instancias correspondientes del Gobierno de la Ciudad de México.
En ese sentido, la Sedema reiteró su respeto a los procesos legales y a las determinaciones de las autoridades judiciales competentes. Además, dijo que continuará atendiendo las resoluciones que correspondan a sus atribuciones.
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jecg/cr
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