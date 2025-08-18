Tomás Pliego, secretario de Atención y Participación Ciudadana, responsabilizó al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) por la baja afluencia que tuvo la consulta de presupuesto participativo.

Datos del IECM refieren que participó el 4% de los capitalinos en la consulta vecinal realizada este domingo.

Ante esto, el funcionario, a través de su cuenta de X, sostuvo que el IECM no realizó una difusión adecuada de este ejercicio a pesar de contar con recursos suficientes.

“Una vez más es lamentable constatar y corroborar que la participación es mínima, es nula. Se supone que es el ejercicio más importante, fundamental del Instituto Electoral de la Ciudad de México, pero no hay promoción, la gente no se entera, yo estuve preguntando y no tiene conocimiento la gente de este ejercicio. Y principalmente sucede porque este Instituto, que tiene un presupuesto de millones y millones de pesos, pues no se esfuerza, no difunde, no convoca, no pega, carteles, no distribuye volantes, pero como pelean los presupuestos”, lamentó.

Precisó que la Ciudad tiene un Instituto Electoral de adorno, “un elefantito blanco” que no ayuda, por lo que se debe revisar la Ley de Participación Ciudadana. “Y necesitamos que este instituto cumpla realmente con una función, porque de lo contrario, la pregunta es a dónde va a parar todo ese presupuesto”.

