A casi un año de relanzarse la licencia de conducir permanente, el Gobierno capitalino ya rebasó el millón de plásticos que la ciudadanía tramitó, por lo que superó su objetivo inicial.

La Secretaría de Movilidad (Semovi) informó a EL UNIVERSAL, vía transparencia, que al 6 de septiembre se han otorgado un millón 153 mil 212 plásticos.

Detalló que 500 mil 305 fueron tramitados por primera vez, por lo que el total de recaudación es de mil 729 millones de pesos.

La meta del gobierno era que durante un año, hasta diciembre, se otorgaran un millón de plásticos y así obtener un promedio de mil 500 millones de pesos.

La licencia de conducir permanente comenzó su entrega el 16 de noviembre de 2024 y será en diciembre próximo cuando el Gobierno capitalino determine si mantiene su expedición o la suspende.

La licencia de conducir permanente desapareció en 2007, después de que fuera impulsada por el gobierno del entonces Distrito Federal en 2003.

La cancelación aplicó desde el 1 de enero de 2008 y sólo quedó establecida la expedición de licencias de conducir tipo A, con vigencia de tres años.

El 16 de noviembre de 2024, el Gobierno capitalino arrancó la expedición de la licencia permanente de conducir, y se analiza la permanencia de este trámite.

Para obtener el plástico se puede obtener cita a través de la página de internet: https://app.semovi.cdmx.gob.mx/citas/ Con información de Laura Arana