Tultitlán, Mex.- En una bodega de desechos industriales se originó un incendio, el cual ha generado una columna de humo visible desde distintos puntos de la localidad.
En primera instancia, ciudadanos de Tultitlán reportaron que el fuego comenzó en la Sierra de Guadalupe. Sin embargo, tiene como origen la bodega situada en la colonia del mismo nombre.
Elementos de protección civil y bomberos del Ayuntamiento de Tultitlán llegaron al sitio y trabajan para sofocar las llamas.
Van más de 2 horas de labores para apagar la conflagración, de la cual, hasta el momento, no se reportan personas lesionadas.
Al inicio del siniestro, las llamas ardían con intensidad. Sin embargo, el trabajo de los vulcanos permitió que la situación esté controlada y siguen trabajando para el enfriamiento de la zona.
