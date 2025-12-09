Naucalpan, Méx.- Una pipa de gas LP perdió el control y se estrelló contra una vivienda ubicada en la calle López Mateos, en la colonia San Juan Totoltepec, lo que generó una amplia movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con Protección Civil y Bomberos, una llamada al C4 alertó sobre el percance. Al arribar, los rescatistas confirmaron que la unidad había quedado incrustada en el inmueble, por lo que solicitaron una grúa para retirarla y comenzaron las primeras maniobras de seguridad.

Pipa de gas se impacta contra vivienda en Naucalpan. Foto: Especial.

La empresa responsable del vehículo fue notificada y, según el informe oficial, se puso en contacto con su aseguradora para iniciar las diligencias correspondientes.

La zona fue acordonada mientras personal especializado inspeccionaba posibles daños estructurales en la vivienda.

A pesar del fuerte impacto, autoridades municipales informaron que no hubo personas lesionadas. El tránsito permanece restringido en tanto concluye la evaluación de riesgos en el sitio.

