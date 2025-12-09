Más Información

Llegan al Senado 17 mil ejemplares de "Grandeza", el libro de AMLO; serán entregados como “regalo navideño” entre la población

Llegan al Senado 17 mil ejemplares de "Grandeza", el libro de AMLO; serán entregados como “regalo navideño” entre la población

Diputados avalan en lo general prohibición de vapeadores; aprueban hasta 8 años de prisión a quien los venda o produzca

Diputados avalan en lo general prohibición de vapeadores; aprueban hasta 8 años de prisión a quien los venda o produzca

Niños migrantes en EU son detenidos por más tiempo del límite legal, admite ICE

Niños migrantes en EU son detenidos por más tiempo del límite legal, admite ICE

SAT logra nuevo récord en recaudación de impuestos en noviembre con 4.9 billones de pesos

SAT logra nuevo récord en recaudación de impuestos en noviembre con 4.9 billones de pesos

VIDEO Paracaidista desciende en calles del Centro de la CDMX; queda atorado en un semáforo

VIDEO Paracaidista desciende en calles del Centro de la CDMX; queda atorado en un semáforo

Gobernador de Michoacán se reúne con Sheinbaum en Palacio Nacional; acude también gabinete de Seguridad

Gobernador de Michoacán se reúne con Sheinbaum en Palacio Nacional; acude también gabinete de Seguridad

Naucalpan, Méx.- Una perdió el control y se estrelló contra una vivienda ubicada en la calle López Mateos, en la colonia San Juan Totoltepec, lo que generó una amplia movilización de .

De acuerdo con Protección Civil y Bomberos, una llamada al C4 alertó sobre el percance. Al arribar, los rescatistas confirmaron que la unidad había quedado incrustada en el inmueble, por lo que solicitaron una grúa para retirarla y comenzaron las primeras maniobras de seguridad.

Lee también:

Pipa de gas se impacta contra vivienda en Naucalpan. Foto: Especial.
Pipa de gas se impacta contra vivienda en Naucalpan. Foto: Especial.

La empresa responsable del vehículo fue notificada y, según el informe oficial, se puso en contacto con su aseguradora para iniciar las diligencias correspondientes.

La zona fue acordonada mientras personal especializado inspeccionaba posibles daños estructurales en la vivienda.

A pesar del fuerte impacto, autoridades municipales informaron que no hubo personas lesionadas. El tránsito permanece restringido en tanto concluye la evaluación de riesgos en el sitio.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]