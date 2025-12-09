Ecatepec, Méx.- El Plan Integral Oriente del Estado de México, que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum, ha dado resultados a los más de 10 millones de habitantes de 11 municipios que fueron incluidos, consideró la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss.

“Es un Plan que está golpeando duro al abandono, a la desatención, a la indolencia y, en el caso de Ecatepec, estamos viendo que trabajando en forma conjunta, gobierno federal y municipios, con la misma visión, es posible dejar atrás toda esa apatía y recuperar la dignidad de las personas”, expuso la edil.

En Ecatepec, donde según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), residen más de 1.6 millones de personas, se han logrado repavimentar 444 kilómetros de vialidades, llevar agua por la red a más de 300 mil familias, colocar 60 mil luminarias, reparar 31 mil baches y contar con maquinaria propia con más de 200 unidades.

“Se dice rápido todo esto, con más de mil obras en un año, pero ha requerido trabajo y, sobre todo voluntad, porque igual se están creando espacios educativos para jóvenes como el Cebetis, o recuperando infraestructura hospitalaria como el Oncológico de Ecatepec, que tenía más de 10 años de abandono, entre otras acciones significativas, como la seguridad, donde se ha dado una reducción de 50% en delitos de alto impacto”; destacó la primera mujer en gobernar el municipio más poblado del Estado de México.

Cisneros Coss dio a conocer que en el primer año de gobierno de Ecatepec, uno de los logros más importantes fue poner en marcha la estrategia nacional de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Dijo que ese plan, basado en el Mando Unificado, muestra resultados contundentes en los primeros meses en los que se ha aprobado, pues por primera vez la Marina y la Policía Municipal operan como una sola fuerza, coordinada con inteligencia, proximidad social y el C7i funcionando 24/7, lo que permitió que los delitos de alto impacto se redujeran hasta 50%, entre ellos los homicidios dolosos, con 37% menos, además de salir del top 20 de municipios con mayor índice de feminicidios.

También, la gradual transformación de las vialidades y calles de Ecatepec, debidamente repavimentadas, ha sido posible gracias al tren de repavimentación que entregó el gobierno federal, que se sumó a los otros tres equipos con los que cuenta el ayuntamiento.

“Cada kilómetro recuperado es posible gracias a los recursos y la rectoría que el Plan Oriente canaliza a nuestro municipio”, afirmó Cisneros Coss.

La alcaldesa mencionó que Ecatepec recuperó patrimonio con la adquisición de más de 200 maquinarias propias, como los trenes de pavimentación, camiones y váctors, con lo que ahora se podrán realizar obras por administración, lo que se traducirá en ahorro de recursos.

En más de 11 meses de gestión la administración 2025-2027 también reparó más de 31 mil baches en 275 colonias e instaló más de 60 mil luminarias nuevas, lo que beneficia a miles de ecatepenses, y que para el próximo año habrá mucho más trabajo “porque se tiene una visión clara de la santidad situación de millones y porque se pueden y se quieren hacer la cosas”, dijo.

