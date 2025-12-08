El Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) del Estado de México anunció del incendio en una fábrica ubicada en 2 de abril con José Ma. Morelos, col. Centro en Ixtapaluca.

Informó que unidades de emergencia y el equipo de bomberos ya estan apoyando en el sitio.

Información en desarrollo...

