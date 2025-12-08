Más Información

Trump acusa a México de incumplir Tratado de Aguas; amaga con aplicar arancel del 5% en respuesta

Trump acusa a México de incumplir Tratado de Aguas; amaga con aplicar arancel del 5% en respuesta

Avanza en San Lázaro aumento de aranceles a productos chinos y de países sin tratado comercial; incrementos van del 10 al 50%

Avanza en San Lázaro aumento de aranceles a productos chinos y de países sin tratado comercial; incrementos van del 10 al 50%

Detienen a César Duarte en Chihuahua; FGR lo investiga por lavado de dinero y desvío de recursos

Detienen a César Duarte en Chihuahua; FGR lo investiga por lavado de dinero y desvío de recursos

Imágenes revelan el traslado de explosivos que estallaron en Coahuayana, Michoacán; iban cubiertos con plátanos

Imágenes revelan el traslado de explosivos que estallaron en Coahuayana, Michoacán; iban cubiertos con plátanos

Eliminan anonimato en celulares para 2026; líneas sin registro serán suspendidas el 9 de enero

Eliminan anonimato en celulares para 2026; líneas sin registro serán suspendidas el 9 de enero

Sheinbaum encabeza la 139 Asamblea General Infonavit; destaca avances en derecho a vivienda digna

Sheinbaum encabeza la 139 Asamblea General Infonavit; destaca avances en derecho a vivienda digna

El Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) del Estado de México anunció del en una fábrica ubicada en 2 de abril con José Ma. Morelos, col. Centro en Ixtapaluca.

Informó que unidades de emergencia y el equipo de bomberos ya estan apoyando en el sitio.

Información en desarrollo...

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]