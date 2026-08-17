Una fuga de gas natural se registró la mañana de este lunes en la avenida Ámsterdam, casi esquina con Teotihuacán, en la colonia Hipódromo, alcaldía Cuauhtémoc, luego de que trabajadores de una empresa privada que realizaban labores de reencarpetamiento dañaron una tubería de la red de gas.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) reportó que los empleados de la empresa “golpearon con una retroexcavadora un tubo 1 pulgada de la red de gas natural, provocando una fuga.

Se registra fuga de gas en la colonia Hipódromo; trabajadores de empresa privada golpean tubo. Foto: Especial.

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“De manera preventiva, personal operativo coordinó la evacuación de 40 personas; no se reportan afectados.

“Elementos del H. Cuerpo de Bomberos de la Ciudad, colocaron una prensa para controlar la fuga, hasta que sea reparada en su totalidad”, expuso a través de cuenta de x.

La zona permaneció bajo resguardo mientras continuaron los trabajos para reparar por completo la tubería y garantizar la seguridad de los habitantes y trabajadores del sector.

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