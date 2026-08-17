Metrópoli | 17-08-26 | 17:25 |

Una se registró la mañana de este lunes en la avenida Ámsterdam, casi esquina con Teotihuacán, en la colonia Hipódromo, alcaldía Cuauhtémoc, luego de que trabajadores de una empresa privada que realizaban labores de reencarpetamiento dañaron una tubería de la red de gas.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) reportó que los empleados de la empresa “golpearon con una retroexcavadora un tubo 1 pulgada de la red de gas natural, provocando una fuga.

Se registra fuga de gas en la colonia Hipódromo; trabajadores de empresa privada golpean tubo. Foto: Especial.
Se registra fuga de gas en la colonia Hipódromo; trabajadores de empresa privada golpean tubo. Foto: Especial.

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“De manera preventiva, personal operativo coordinó la ; no se reportan afectados.

“Elementos del H. Cuerpo de Bomberos de la Ciudad, colocaron una prensa para controlar la fuga, hasta que sea reparada en su totalidad”, expuso a través de cuenta de x.

La zona permaneció bajo resguardo mientras continuaron los trabajos para reparar por completo la tubería y de los habitantes y trabajadores del sector.

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