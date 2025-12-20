Más Información
Sheinbaum entrega becas Benito Juárez en Querétaro; pide que estudiantes se comprometan con la patria
Llega a 160 el número de cuerpos identificados del Crematorio Plenitud en Ciudad Juárez; suman 109 denuncias por fraude
Guardia Costera de EU incauta otro buque frente a costa de Venezuela; ejército apoya con helicópteros
¡No te lo puedes perder! Este sábado es el último Paseo Nocturno del año “Muévete en Bici”; tendrá temática decembrina
Teoloyucan, Mex.- Una fuga de gas provocó una explosión en el tianguis navideño instalado en el jardín principal de Teoloyucan, lo que dejó como saldo 10 personas lesionadas.
De acuerdo a reportes, los hechos ocurrieron alrededor del mediodía de este sábado, cuando se registró el siniestro en un puesto de comida.
Lee también: A cuatro días del desplome del jet privado en Toluca, aún no entregan restos de víctimas a sus familiares; continúan pruebas genéticas
La explosión alcanzó a los comensales de un puesto ubicado frente al origen de la emergencia, por lo que más gente resultó herida.
Al lugar llegaron elementos de protección civil y bomberos de Teoloyucan, quienes lograron contener la emergencia.
De manera preliminar se reporta que hay 10 personas que resultaron lesionadas, mismas que fueron llevada a diferentes hospitales para recibir atención médica.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
dmrr/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]