Teoloyucan, Mex.- Una fuga de gas provocó una explosión en el tianguis navideño instalado en el jardín principal de Teoloyucan, lo que dejó como saldo 10 personas lesionadas.

De acuerdo a reportes, los hechos ocurrieron alrededor del mediodía de este sábado, cuando se registró el siniestro en un puesto de comida.

Explosión por fuga de gas en tianguis navideño de Teoloyucan; hay 10 lesionados. Foto: Especial.

La explosión alcanzó a los comensales de un puesto ubicado frente al origen de la emergencia, por lo que más gente resultó herida.

Al lugar llegaron elementos de protección civil y bomberos de Teoloyucan, quienes lograron contener la emergencia.

De manera preliminar se reporta que hay 10 personas que resultaron lesionadas, mismas que fueron llevada a diferentes hospitales para recibir atención médica.

