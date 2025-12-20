Más Información

Teoloyucan, Mex.- Una provocó una explosión en el tianguis navideño instalado en el jardín principal de , lo que dejó como saldo 10 personas lesionadas.

De acuerdo a reportes, los hechos ocurrieron alrededor del mediodía de este sábado, cuando se registró el siniestro en un .

Explosión por fuga de gas en tianguis navideño de Teoloyucan; hay 10 lesionados. Foto: Especial.
Explosión por fuga de gas en tianguis navideño de Teoloyucan; hay 10 lesionados. Foto: Especial.

La explosión alcanzó a los comensales de un puesto ubicado frente al origen de la emergencia, por lo que más gente resultó herida.

Al lugar llegaron elementos de protección civil y bomberos de Teoloyucan, quienes lograron contener la emergencia.

Explosión por fuga de gas en tianguis navideño de Teoloyucan; hay 10 lesionados. Foto: Especial.
Explosión por fuga de gas en tianguis navideño de Teoloyucan; hay 10 lesionados. Foto: Especial.

De manera preliminar se reporta que hay 10 personas que resultaron lesionadas, mismas que fueron llevada a diferentes hospitales para recibir atención médica.

