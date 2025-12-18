La gobernadora Delfina Gómez Álvarez informó que se redujo en un 38 por ciento el robo de vehículos y en 36 por ciento la extorsión en el Estado de México, de enero a noviembre de 2025.

Lo anterior, en la reunión de Coordinación Interestatal contra el Robo de Vehículos, celebrada en la Ciudad de México y encabezada por las gobernadoras y representantes de Morelos, Ciudad de México, Guerrero, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

Gómez Álvarez dijo que “es importante establecer primero que gracias a la coordinación que hay entre los tres niveles de gobierno —federal, estatal y municipal—, iniciando por nuestra Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, que ha hecho un gran esfuerzo. Segundo, la coordinación que hay con nuestros compañeros que tienen la Mesa de Paz”.

Además en la reunión en la que participan las secretarías y fiscalías de los estados, se hizo un reconocimiento al Estado de México por las acciones que implementa para inhibir el delito de extorsión, el cual ha registrado una disminución del 36 por ciento, gracias a operativos en penales y la implementación de la Estrategia Nacional.

De acuerdo con cifras oficiales de la Fiscalía Estatal, también se logró un resultado positivo con el delito de robo a transporte de carga, con una baja de 20 por ciento en la entidad.

En ese sentido, destacaron la Operación Senda, la cual desplegó fuerzas federales y estatales en vialidades y carreteras en 46 municipios mexiquenses, cuyos resultados fueron 68 detenidos y 137 inmuebles asegurados.

Las y los gobernadores adelantaron que para 2026 en la Reunión de Coordinación Interestatal se analizarán los avances en materia de extorsión, así como el reforzamiento en las revisiones de Centros Penitenciarios y la operación de inhibidores de señales electromagnéticas en dichos penales.

La gobernadora Gómez Álvarez aseguró que en las Mesas de Paz que encabeza diariamente, se incorporó el Poder Judicial de la entidad, lo que ha posibilitado avanzar en las judicializaciones y en el combate a los ilícitos.

A la Reunión de Coordinación Interestatal acudieron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno del Estado de México; Cristóbal Castañeda Camarillo, titular de Seguridad estatal; José Luis Cervantes Martínez, Fiscal del Estado de México, así como autoridades de seguridad federal y fiscalías de las entidades.

