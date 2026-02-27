Más Información

Harfuch: se investiga narconómina de "El Mencho"; no hay funcionarios ligados a indagatorias, indica

Harfuch: se investiga narconómina de "El Mencho"; no hay funcionarios ligados a indagatorias, indica

“El Mencho” contaba con un corredor de protección policial; este es el mapa

“El Mencho” contaba con un corredor de protección policial; este es el mapa

Harfuch dice que hay cuatro posibles sucesores de "El Mencho" en el CJNG; todos están bajo investigación, asegura

Harfuch dice que hay cuatro posibles sucesores de "El Mencho" en el CJNG; todos están bajo investigación, asegura

Caen 8 presuntos integrantes del CJNG en Puerto Vallarta a cinco días de la caída de "El Mencho"; son ligados a narcobloqueos

Caen 8 presuntos integrantes del CJNG en Puerto Vallarta a cinco días de la caída de "El Mencho"; son ligados a narcobloqueos

EL UNIVERSAL gana el Premio Rey de España; galardonan el reportaje "Río Bravo, el caudal de los mil migrantes muertos"

EL UNIVERSAL gana el Premio Rey de España; galardonan el reportaje "Río Bravo, el caudal de los mil migrantes muertos"

Embajada de México en Israel alerta a mexicanos por aumento de riesgos en seguridad; piden prepararse para cualquier emergencia

Embajada de México en Israel alerta a mexicanos por aumento de riesgos en seguridad; piden prepararse para cualquier emergencia

La mañana de este viernes se registró un choque múltiple en calles de la alcaldía Cuauhtémoc, dejando como saldo una persona lesionada.

El accidente en el que se vieron involucrados al menos tres vehículos tuvo lugar en el cruce del Eje Central Lázaro Cárdenas y avenida José Manuel Othón, en la colonia Obrera.

Personal Bomberos de la Ciudad de México y del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), así como de la Policía capitalina se trasladaron al sitio para auxiliar a las personas que viajaban en los automóviles.

El conductor de un coche color negro fue atendido por paramédicos del ERUM.

Debido a la presencia de los vehículos siniestrados y los de los equipos de emergencia, la circulación en la zona se vio complicada.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]