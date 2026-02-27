La mañana de este viernes se registró un choque múltiple en calles de la alcaldía Cuauhtémoc, dejando como saldo una persona lesionada.

El accidente en el que se vieron involucrados al menos tres vehículos tuvo lugar en el cruce del Eje Central Lázaro Cárdenas y avenida José Manuel Othón, en la colonia Obrera.

Personal Bomberos de la Ciudad de México y del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), así como de la Policía capitalina se trasladaron al sitio para auxiliar a las personas que viajaban en los automóviles.

El conductor de un coche color negro fue atendido por paramédicos del ERUM.

Debido a la presencia de los vehículos siniestrados y los de los equipos de emergencia, la circulación en la zona se vio complicada.

