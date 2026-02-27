Más Información

Las primeras horas de este viernes, un motociclista perdió la vida mientras viajaba por calles de la alcaldía Iztacalco.

Se trata de un hombre que manejaba una motoneta sobre la calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de Rojo Gómez, en la colonia Agricola Oriental.

De acuerdo con los primeros reportes, en el lugar se encontró parte de la fascia de un vehículo.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) acudieron para resguardar la zona.

Debido a la presencia de la motoneta y el cuerpo del conductor, la circulación de la calzada Ignacio Zaragoza se vio afectada en dirección al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Personal de los servicios periciales se trasladó al lugar para el levantamiento del cuerpo.

