La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó la ceremonia de incorporación de 234 nuevos agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia (FGJ-CDMX) que se sumarán a las labores en las fiscalías de la ciudad.

Se trata de 109 mujeres y 128 hombres que concluyeron su formación inicial como policías de investigación, quienes se suman a otros 72 elementos que ingresaron a estudiar en este trimestre, para un total de 306.

En el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”, la mandataria destacó que en este año “se ha avanzado mucho” con un aumento del 18% en las detenciones y judicializaciones, a la vez que “disminuyen los delitos” y se resta impunidad en la capital.

Lee también Sube a cinco la cifra de muertos por explosión de pipa en puente de la Concordia; Fiscalía de la CDMX investiga

Brugada Molina convocó a los nuevos elementos a servir a la ciudadanía y a construir la verdad con los mejores elementos científicos y "con honestidad en cada una de sus acciones".

"Sean siempre un ejemplo de integridad, la justicia se construye día a día también de la mano de los ciudadanos", les dijo.

Bertha Alcalde Luján, fiscal capitalina destacó que se trata de la primera generación de agentes de la PDI de este año, quienes dijo, reforzarán las labores de investigación en las fiscalías de la capital.

Lee también Congreso CDMX guarda minuto de silencio por víctimas de Iztapalapa; piden regular pipas con materiales peligrosos

Con los 306 agentes que se integran a la FGJ-CDMX, suman 408 ingresados este año a la Policía de Investigación, detalló la fiscal.

“Este logro no es sólo de quienes hoy reciben su certificado sino también de quienes los acompañaron, los apoyaron y sostuvieron en el camino de su formación”, dijo.

Afirmó que los nuevos elementos se integrantes se suman a una Fiscalía que, en coordinación con el Gobierno local, ha aalcanzado “logros históricos” en los últimos años, por ejemplo, un aumento del 32% en los cateos respecto al año pasado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL