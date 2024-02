El candidato de la coalición ‘Va por la CDMX’ a la Jefatura de Gobierno, Santiago Taboada, le pidió al mandatario capitalino, Martí Batres, “serenarse”, y le aseguró que quien tiene escasez de votos y de candidatos es Morena y no la alianza opositora.

“Les vamos a ganar, que no se preocupe (Martí Batres). Morena ya tiene escasez de votos, de candidatos y de muchas cosas, entonces que no se apure, que se serene como diría su presidente”, sostuvo tras participar en un foro organizado por la American Society of Mexico.

Asimismo, precisó que el gobierno capitalino pretende minimizar el tema de la escasez de agua porque ya le está pegando políticamente, y dejó claro que Martí Batres no sabe nada sobre este tema.

Escasez de Agua

En este sentido, aseguró que la próxima semana realizará una conferencia de prensa para que expertos en el tema comenten la problemática real por la escasez de líquido, y dijo que tiene propuestas claras y tangibles para solucionar este problema en el corto, mediano y largo plazo.

Durante su ponencia, dejó claro que él será jefe de Gobierno y no gerente de gobierno como lo han sido Claudia Sheinbaum y Martí Batres.

De igual forma, aclaró que no todo lo puede resolver el gobierno, por lo que le abrió la puerta a la iniciativa privada nacional e internacional, pues, dijo, cree en ella y la ha fomentado.

“Pensar que todo lo va a resolver el gobierno, perdón, se los digo de una vez, no va a pasar. Nosotros estamos pensando resolver uno de los grandes temas, como el del agua, resolverlo en conjunto con las bancas de desarrollo internacionales, con la iniciativa privada, por supuesto con el gobierno porque no hay presupuesto que alcance, pero tienes que generar instrumentos público-privados que le den certeza a quién quiere invertir porque hay mercado en la Ciudad de México”, apuntó.

Santiago Taboada indicó que llevar a la Ciudad de México a otras latitudes para atraer inversión internacional “no es vender la patria”.

“Hay que salirnos de la caja, hay que pensar que para atraer inversión también hay que hacer ofertas atractivas, no es vender la patria, es precisamente pensar en el nuevo mundo, pensar en cómo se está moviendo el mundo”, indicó.

