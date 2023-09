El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, inauguraron dos nuevas canchas de basquetbol y fútbol en el Jardín Ramos López Velarde.

Ahí, la alcaldesa agradeció a la iniciativa privada por ayudar, junto a los gobiernos, a rescatar los espacios públicos, pues con esto se contribuye a que haya seguridad. En este sentido, destacó que para que las cosas funcionen, el líder debe encabezar y no sólo dar órdenes, como ella lo hace con el "Operativo Diamante".

“Un líder debe de hacer una doble función, no todo es lo operativo, también se deben construir alianzas, no se trata de ser la más popular, no se trata de ser la más conocida, se trata de darle confianza a la iniciativa privada, darle confianza las y los vecinos, dar le confianza a otros políticos, no es lo mismo a que te conozcan u crean en ti”, subrayó.

Comentó que cerrará su gobierno con obras fuetes, como una fuente bailarina en este mismo Jardín para tratar de llevarle un poco de alegría a las familias que acuden a la zona de hospitales y están nerviosos por sus familiares.

Al respecto, el embajador Ken Salazar, comentó que la administración del presidente Joe Biden busca trabajar con todo mundo, y que actualmente la relación entre México y Estados Unidos es muy buena.

“Desde hace dos años estoy trabajando como embajador en esta integración de una familia. Podemos ser dos naciones: preservar lo bueno y también ver como podemos mejorar la realidad de la vida de la geste de los Estados Unidos y la gente de México, y vamos, lo digo hoy, y lo digo muchas veces con optimismo, por buen camino, es la manera que lo veo”, destacó.

Asimismo, subrayó que se debe mirar hacia adelante, hacia los próximos 10 ó 20 años y auguró que para ese tiempo ambos países estarán más cercanos. “Va a hacer más una unión Estados Unidos y México”.

El embajador dijo también que hay que avanzar hacia la integración de América del Norte, y estar mas cerca que antes, pues esta fue una lección que nos dejó la pandemia.

Al finalizar el evento y sin cortar el listón inaugural, la alcaldesa y el embajador fueron a una cancha de basquetbol a probar suerte abajo del aro.

La rehabilitación de esta área deportiva forma parte de la acción social “Revive tu Cancha”, impulsada por AT&T, Comex y la Asociación Blue Women Pink Men. Precisamente gente de AT&T le llevó mariachis al embajador para celebrar sus dos años en México.