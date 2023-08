La alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, asegura que quiere llegar a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para formar un gran equipo con los 16 alcaldes y construir, lo que llama, la nueva capital, porque no se puede permitir que “la política siga así”.

Luego de que hizo pública su intención de competir por la CDMX, en entrevista con El UNIVERSAL, Cuevas asevera que el principal problema de la capital del país es la inseguridad y por ello, impulsaría el Operativo Diamante. Enfatiza que, si gana, llegaría a trabajar: “A mí no me va a sumar nada tener a otro en la cárcel, mejor perseguir a los delincuentes de las colonias populares”.

Afirma que no hay piso parejo para ella dentro de la alianza opositora y que, incluso, hay fuego amigo.

Adelanta que en caso de ganar las elecciones invitaría a su gabinete al alcalde priista de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava y al edil panista de Benito Juárez, Santiago Taboada, para encabezar la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la nueva Secretaría de Soluciones, respectivamente.

Si el candidato de Morena fuera Ricardo Monreal, dice que competiría y “que gane el mejor”.

¿Por qué quiere gobernar la Ciudad Sandra Cuevas?

—Quiero cambiar la calidad de vida de los capitalinos, quiero que los 16 alcaldes y la jefa de Gobierno sean un solo equipo, independientemente de los partidos políticos, es necesario hacer un solo equipo con una sola misión u objetivo: construir la nueva capital, lograr que la Ciudad de México sea una de las mejores del mundo.

¿Cómo empezaría esta nueva capital?

—Con el Operativo Diamante que implementamos en la alcaldía Cuauhtémoc, donde salimos personalmente a supervisar las calles para que la gente sepa que estamos con ellos y seguros. El operativo se llevaría a cabo todos los días en las 16 alcaldías, pero de manera personal yo recorrería una alcaldía a diario para estar observando las necesidades de cada demarcación.

¿Se puede hacer un solo gran equipo?

—Se tiene que lograr y la jefa de Gobierno sería calificada como la mejor, pero al mismo tiempo cada alcalde en su territorio va a lograr ser el mejor y va a lograr que la gente lo quiera y lo reconozca, porque no sólo se trata de tener ganas, sino de saber invertir los recursos para que haya una nueva capital.

¿Por qué este cambio de decisiones, primero comentó que se retiraría de la política, luego anunció que buscaba ser secretaria de Seguridad Ciudadana y ahora jefa de Gobierno?

—Conforme va pasando el tiempo, veo que son los políticos de siempre, el poder gira y lo toman los mismos de siempre y quieren seguir tomando las mismas decisiones y el control. Si las mismas personas de siempre dieran buenos resultados, no habría problema, pero resulta que tenemos una Ciudad de México terrible. No podemos permitir que la política siga así, lo repito, la política es un asco porque la mayoría de los políticos ven por sus intereses y luego por la gente; a mí me encanta trabajar, me encanta trabajar por la seguridad, puedo traerla a la Ciudad y por eso dije, bueno, vamos a hacer un trabajo más completo que tenga que ver con toda la Ciudad de México.

¿Cuál es el perfil que tiene Sandra Cuevas para buscar competir por la Ciudad de México?

—Soy una persona que le gusta competir por naturaleza, me gusta ganarme a mí misma todos los días y ahorita es momento de poner a competir a esta Ciudad de México con las mejores del mundo: Tokio, Ámsterdam, Hong Kong, Madrid, nosotros necesitamos y merecemos una Ciudad de vanguardia, limpia, ordenada y segura.

¿Cuáles son los principales problemas que ve en la Ciudad y cómo los resolvería?

—La inseguridad y la vamos a enfrentar a través de una presencia diaria con el Operativo Diamante; después el descuido de muchas colonias en servicios públicos, drenaje colapsado, tenemos un Metro ineficiente e insuficiente, debemos ampliar las líneas del Metro, tenemos deudas en zonas como Xochimilco, Milpa Alta, Cuajimalpa; entonces, necesitamos mejorar el sistema de Metro, rescatarlo y después ampliarlo, pero es necesario apostarle a otros sistemas de movilidad como las bicicletas, mejorar ciclovías y capacitar para respetarlos.

¿Algunas propuestas?

—Propongo una secretaría que se llame México 2100 para contratar a expertos en temas urbanos para generar obras que duren más de 100 años… La posición más importante, después de la jefatura de Gobierno, sería la Secretaría de Seguridad Ciudadana y en esa posición pondría a alguien más inteligente que yo, a Adrián Rubalcava. La Secretaría de Gobierno, que actualmente sólo sirve para golpetear, se renombraría como Secretaría de Soluciones, y esa debe sumar a todos los grupos y yo invitaría a Santiago Taboada.

¿Para el tema del agua?

—Primero una persona experta, no mezcles a los expertos con políticos, porque no va a funcionar.

¿Habría una cacería de brujas en contra de los funcionarios actuales?

—Yo llegaría a trabajar, ya lo que pasó, pasó; lo que hicieron, hicieron; y lo que se llevaron, se llevaron porque eso te lleva al menos dos años, y en esos dos años nosotros podemos estar haciendo equipo con los alcaldes. A mí no me va a sumar nada tener a otro en la cárcel, mejor perseguir a los delincuentes de las colonias populares.

¿Qué opina de los demás aspirantes del Frente Amplio por México que alzan la mano?

—Todos tienen algo bonito... son gente competitiva y además son los preferidos de los partidos políticos: el PAN su preferido es Santiago Taboada; del PRI, es Adrián Rubalcava; y del PRD, es Nora Arias; entonces, tienen experiencia y son gente que pueden dar buenos resultados; sin embargo, no son Sandra Cuevas entrando a la Benito Juárez, Miguel Hidalgo, o Iztapalapa, metiéndose a la Central de Abasto y poniendo orden, yo no veo esa fuerza, valentía y ganas de trabajar.

¿Hay piso parejo para participar en el Frente Amplio?

—No, por supuesto que no, ni piso tengo (risas). Yo espero que me consideren, que me sumen, hay fuego amigo en medios de televisión que a nuestros compañeros los sacan muy bonitos y a mí siempre me sacan una nota mala, aunque yo digo que las notas malas venden más.

En un escenario hipotético en el que se enfrente a Ricardo Monreal por la jefatura de Gobierno ¿a quién apoyaría?

—No, pues yo tengo que competir, yo tengo qué competir y que gane el mejor.

¿Sandra Cuevas votaría por Sandra Cuevas para la jefatura de Gobierno y por qué?

—Eso ni se pregunta, por supuesto que sí. (Votaría por ella) porque Sandra Cuevas ama trabajar, ama servir. Sandra Cuevas puede tener no las formas tradicionales de un político, pero Sandra Cuevas es leal con ella misma y eso le permite ser leal con los que le dan su confianza, y en este caso serían todos los votantes.