Con la voz entrecortada y el enojo en su mirada, Kate del Castillo lanzó duras críticas contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump debido a las constantes declaraciones que ha hecho en contra de los migrantes latinos.

En entrevista para el programa "Despierta América", la actriz se dijo sumamente enojada por los insultos que Trump ha hecho contra la comunidad latina en sus diferentes mítines políticos, en los que no sólo los ha llamado "delincuentes", también ha dejado claro que sus políticas para prohibirles la entrada al país serán mucho más severas.

"Estamos hasta el copete de todo lo que está sucediendo. No podemos más con los ataques constantes de expresidente, ya estuvo. Con qué pantalones nos están insultando todos los días, diciéndonos que somos violadores, criminales", dijo.

Del Castillo, quien lleva más de 20 años viviendo en el país vecino, aseguró que el pueblo estadounidense, en especial los migrantes, no pueden ni deben elegir como su representante a un hombre que no se interesa por ellos.

"Me llena de coraje, porque no es justo para nosotros los latinos que somos inmigrantes y que estamos aquí para buscar una mejor vida y que les hemos dejado un montón de dinero", agregó.

Es por ello que la protagonista de "La reina del sur" se ha sumado a otros artistas, como Los Tigres del Norte, Alejandro Fernández, Carín León, entre otros, para crear la campaña "Ya estuvo", con la que buscan consciencia y evitar que el también empresario vuelva a ocupar la Casa Blanca.









"Nosotros tenemos voz y la tenemos que poner allá afuera. Somos voz para todos los latinos que no se les escucha. Yo tengo 23 años viviendo en Estados Unidos y me sigo sintiendo fuera. Algo tenemos que tener los artistas que nos estamos uniendo, escúchenos"

Por último, la hija de Eric del Castillo, hizo un llamado al cambio y expresó su apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris, quien también compite por la presidencia estadounidense: "Vamos a hacer un mundo donde a los latinos no nos estén atacando día a día. Ya no me quiero defender de un gobierno... Kamala Harris es la mujer que nos entiende", finalizó.

Esta no es la primera vez que la actriz se pronuncia en contra de Trump. En 2020, y en entrevista con Jordi Évole, aseguró que el mandato de Trump fue lo peor que le había pasado a la humanidad y que jamás lo apoyaría.

