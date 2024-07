“Siempre tuviste fe en mí”, agradece Kate a Eric del Castillo

Kate del Castillo recuerda perfectamente el día que tomó sus maletas, se fue de su casa y se dirigió rumbo al aeropuerto para seguir sus sueños en Hollywood, aunque fue una decisión difícil por tener que separarse de su familia, siempre tuvo el apoyo de ellos.

“Me acompañaste al taxi con dos maletas en la mano, iba de camino al aeropuerto, me apoyaste sin poner en medio tu miedo a separarnos, alejarnos, tu preocupación porque iba a empezar una nueva vida y carrera desde cero, no querías que fuera actriz por preocupación de que me rechazaran, pero de eso vivimos siempre los actores”, le dijo la actriz a su padre en la carta que le leyó.

“Siempre tuviste fe en mí, quién diría que pasarían 23 años desde ese día que me fui del taxi y te decía adiós desde la ventana, me fui con el corazón roto y no ha pasado un solo día en que no te extrañe, ni a ti, ni a mi mamá, gracias por apoyarme y creer siempre en mis locuras”.

Ahora que Eric del Castillo cumplió 90 años, Kate recordó que el secreto para tener una vida plena y exitosa es haber tenido a un padre que le inculcó con el ejemplo y que siempre la apoyó.

“Nunca me ha dejado sola mi papá, a pesar de que sabía que me iba a ir, no sabíamos por cuánto tiempo, si iba a volver o si me iba a ir bien o mal y ese dolor de padre nunca lo impuso, tuvo fe en que siempre iba a salir adelante”.

La protagonista de La reina del sur comentó que le agradece todos los días a su papá.

“Es con quien hablo, lloro, le digo estoy aquí, allá, sigo sus consejos” y aunque está lejos físicamente, siempre está presente.

“No me da miedo (estar lejos) porque siempre estamos al pendiente, mi papá es el primero en decirme: ‘sigue tus sueños y haz lo que tengas que hacer’, no me desentiendo de mi familia para nada, todos tenemos miedo que nos pase cualquier cosa, yo también estoy sola acá, mi familia allá… si vivimos con miedo no podemos salir adelante”.

Describió a su papá, quien está al aire en dos telenovelas Vivir de amor y Mi amor sin tiempo como un hombre ejemplar, honesto y sensible.

“Un gran padre, hombre bueno, es la mejor herencia que nos podría dejar a mi hermana (Verónica) y a mí. Cómo agradecerte esas giras interminables, sentada a tu lado hasta el frente en el camión de la compañía de teatro por toda la República mexicana, amaba que me contaras historias de tu niñez y tus travesuras, las historias que me contabas de México”.

Mencionó que Eric del Castillo siempre tenía algo que decirle, aspectos interesantes en cada pueblo que recorrían.

“Tienes una memoria envidiable, gracias por permitirme trabajar a tu lado, en películas, telenovelas y teatro, siempre te presumo, cómo agradecerte tus consejos de hombre, amigo y padre.

“Me advertías de los novios ‘no seas mensa, no tengas novio’, te agradezco que me enseñaras a tomar ‘aprende a tomar para que ningún muchacho cabrón venga a hacerte taruga’”.

