La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) informó que, durante la serie de conciertos de la banda de rock mexicano Caifanes en el Palacio de los Deportes, fueron detenidas dos personas por el robo de celulares.

En un comunicado, la dependencia detalló que durante los operativos implementados los días 5, 6 y 7 de diciembre, elementos de la SSC realizaron patrullajes en las inmediaciones del recinto, ubicado en la colonia Granjas México.

Detalló que, durante el desfogue del último concierto, un ciudadano solicitó apoyo de los policías en el cruce de la avenida Río Churubusco y la calle Añil, explicando que tenía a la vista a dos personas que lo habían interceptado y despojado de sus pertenencias.

Los detenidos fueron un hombre de 32 años y una mujer de 34, a quienes, conforme a los protocolos de actuación policial, se les realizó una revisión preventiva en la que encontraron un teléfono celular que el denunciante reconoció como de su propiedad.

Tras la lectura de sus derechos, ambas personas fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana agregó que, al realizar un cruce de información, se constató que el hombre detenido cuenta con dos ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México: en 2011, por robo agravado calificado, y en 2016, por el mismo delito cometido en pandilla.

Además, durante el evento, los elementos de la dependencia detuvieron a 26 personas por presunta reventa de boletos, así como a seis más, quienes aparentemente apartaban lugares en la vía pública.

