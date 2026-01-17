La tarde de este sábado se registró una riña entre policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) y un grupo de motociclistas, en calles de la alcaldía Tlalpan, lo cual dejó como saldo cuatro sujetos detenidos y dos oficiales heridos.

De acuerdo con la SSC, policías vigilaban en la zona de Viaducto Tlalpan y Periférico Sur, en la colonia Arenal Tepepan, donde vieron a tres hombres que manejaban en moto sin portar cascos.

Riña entre policías y motociclistas en Tlalpan deja 4 detenidos y dos oficiales heridos. Foto: Especial.

Los uniformados marcaron el alto a los sujetos y les solicitaron la documentación necesaria para acreditar la posesión de las motos.

Debido a que los motociclistas no contaban con los documentos requeridos, los vehículos fueron subidos a vehículos oficiales, sin embargo, varias personas se acercaron y comenzaron a agredir a los oficiales, aseguró la SSC mediante una ficha informativa.

Policías vigilaban en la zona de Viaducto Tlalpan y Periférico Sur, en la colonia Arenal Tepepan, cuando vieron a tres hombres que manejaban en moto sin portar cascos. Foto: Especial.

Posteriormente se detuvo a cuatro hombres de 22, 25, 26 y 40 años de edad, quienes ya fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público para que defina su situación legal.

En tanto, los dos efectivos que resultaron con heridas, fueron llevados a un hospital para su atención.

🚨Circulan videos del enfrentamiento entre policías y motociclistas sobre Viaducto Tlalpan, a la altura de la incorporación a Periférico.

pic.twitter.com/a0FymSLbdu — Azucena Uresti (@azucenau) January 17, 2026

