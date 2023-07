Autoridades capitalinas reportaron que 130 personas han resultado afectadas de manera directa por las lluvias torrenciales que se han registrado en la zona de Parres, en Tlalpan, y que brindan apoyo interinstitucional en la zona con la participación de 10 secretarías y más de 550 funcionarios.

El jefe de Gobierno, Martí Batres, precisó que se estudiará si los cambios de uso de suelo en la zona son los responsables de que este lugar sea uno de los más afectados en cada temporada de lluvias.

“La zona más baja en esa área es precisamente donde están concentradas las viviendas. Vamos a hacer un análisis con la Secretaría de Medio Ambiente, Corena y diversas áreas para no aventurar una hipótesis, y vamos a ver si han tenido incidencia los cambios de uso de suelo, los cambios en los cultivos, pero no quisiera hacer una afirmación tajante al respecto si no escuchamos a las áreas de medio ambiente, del gobierno, agrónomos y ambientalistas”, aseveró.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México indicó que con este análisis se sabrá si estos cambios en la utilización del suelo tuvieron algún efecto o si las inundaciones se deben a las inclinaciones que tiene la zona.

En este sentido, comentó que puede haber nuevas lluvias fuertes, por lo que las medidas que se estén aplicando deben tener el mayor efecto duradero.

Al respecto, Bernardo Carmona, director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), detalló que de los tres mil 197 habitantes de Parres con posibilidad de afectación, han atendido a 26 viviendas a través del seguro; es decir, hay afectación a 130 ciudadanos directos a los que ya se ha brindado apoyo en 26 inmuebles y se ha ofrecido albergue.

“Desde el viernes se han atendido por completo 15 casas afectadas a través del seguro que el Gobierno de la Ciudad de México tiene contratado y se planea, para llevar a cabo estrategias inmediatas el miércoles ya con los recursos, la entrega de recursos a estas personas afectadas”, indicó el funcionario.

Asimismo, comentó que se han hecho desazolves, han colocado geocostaleras en los canales y se han reforzado gaviones.

“Hemos instalado ya 50% de las geocostaleras en cárcavas, esto nos permitirá tener retención del agua con contenido de suelo; pero, además, nos permitirá tener desvío del agua hacia las zonas de infiltración. Esto nos ayudará en dos aspectos: primero, en retener agua que ahora llega a la zona urbana de Parres y desviarla hacia las zonas de infiltración”, dijo.

Y añadió: “Tenemos también 20% de avance en obras para la estabilización de gaviones en el perímetro que delimita a los resumideros. La estabilización de los gaviones es muy importante, porque también son puntos de retención y de control de los escurrimientos”.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, expuso que participan en estas labores de atención 555 servidores públicos de distintas áreas de gobierno.

En tanto, el secretario de Obras y Servicios, Jesús Esteva, indicó que fueron desplazados al lugar siete vehículos y 60 trabajadores de Sobse, quienes han retirado 73 metros cúbicos (m3) de lodo; se intervinieron 11 mil 400 m3 para liberar la vialidad y mil 950 m3 de liberación de banquetas.